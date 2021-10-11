Фестиваль одного дня Академии Никиты Михалкова открылся в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. "Метаморфозы. Фестиваль одного дня" Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, рассказывающий о жизни и творчестве русских классиков - Антона Павловича Чехова и Ивана Алексеевича Бунина - впервые проходит в Екатеринбурге. Он открылся в понедельник авторской лекцией о жизни и творчестве Чехова, которую прочел замдиректора по научной работе Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Эрнест Орлов.

"В наше время, когда информационный поток столь обширен, столь массивен, очень трудно разобраться, трудно отличить, что вымысел, что нет, где Чехов мифический, где нет - мы стараемся разобраться, кто врет, кто нет. <...> И финализирует фестивальный день спектакль по рассказам Чехова и Бунина "Метаморфозы". И мы сегодня говорим о метаморфозах, об изменяющемся образе писателя", - поделился Орлов с журналистами.

Кроме того, на фестивале пройдет мастер-класс режиссера Андрея Левицкого для актеров и студентов профильных вузов, будет представлена созданная совместно с Музеем-заповедником А. П. Чехова "Мелихово" выставка "Чехов. Линия жизни".

Также состоится благотворительный показ спектакля-конструктора "Метаморфозы. Жены артистов" в поддержку медицинских работников, борющихся с пандемией коронавируса. На него приглашены врачи, учителя, работники социальных служб и волонтеры Свердловской области. Художественный руководитель спектакля - народный артист России Никита Михалков. Постановка представляет собой коллаж, состоящий из восьми произведений Чехова и Бунина.

Мероприятия фестиваля проходят на двух площадках - в Свердловском государственном академическом театре драмы и в Доме Актера.