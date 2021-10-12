Анна Нетребко и Пласидо Доминго выступят вместе в спектакле "Тоска" Большого театра

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на Новой сцене открывает во вторник серию показов оперы Джакомо Пуччини "Тоска", которые пройдут с 12 по 17 октября. В первом спектакле предстанут вместе Анна Нетребко, исполняющая главную партию, и Пласидо Доминго, выступающий в качестве дирижера, сообщили ТАСС в пресс-службе ГАБТ.

"Все приехали, репетируют. Анечка Нетребко здесь. И Доминго тоже", - сказал ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин. "Так что все должно состояться", - заверил он.

Звездные дебюты

В пресс-службе напомнили, что нынешнюю постановку оперы Джакомо Пуччини "Тоска" в Большом осуществили соотечественники композитора - итальянцы режиссер Стефано Пода и дирижер Даниэле Каллегари. Премьера состоялась 21 апреля 2021 года.

"Предстоящая серия премьерных показов станет уже третьей по счету, но и она ознаменуется рядом важных звездных дебютов. Первой в этом списке значится Анна Нетребко. Она исполняла партию Флории Тоски на сценах многих ведущих оперных домов мира, но в Большом театре она предстанет в этой роли впервые. Ее выступления состоятся 12 и 14 октября", - отметили в пресс-службе.

Среди других звездных имен здесь назвали певицу Зою Церерину, которая исполнит партию Тоски в спектаклях 13, 15 и 17 октября. В партии Марио Каварадосси выступят Мурат Карахан (12, 14 и 16 октября) и Фредди де Томмазо (13, 15 и 17 октября). "Для последнего это будет двойной дебют: 28-летний тенор впервые выйдет на сцену Большого театра и впервые исполнит партию Каварадосси", - уточнили в пресс-службе, добавив, что в одной из своих коронных партий - Барона Скарпиа - впервые выйдет на сцену Большого Геворг Акобян (его выступления пройдут 13, 15 и 17 октября).

Что касается Пласидо Доминго, то он встанет за дирижерский пульт 12, 14 и 16 октября. "Известно, что именно с "Тоской" связано первое выступление легендарного певца на сцене Большого театра - в 1974 году на гастролях театра Ла Скала он исполнил партию Каварадосси", - напомнили в пресс-службе, обратив внимание, что последние годы сотрудничество с артистом очень активизировалось В прошлом сезоне Доминго продирижировал в Большом операми "Манон Леско" и "Богема" Дж. Пуччини, исполнил партии Родриго ("Дон Карлос" Дж. Верди) и Жоржа Жермона ("Травиата" Дж. Верди), а также представил на сцене ГАБТ два гала-концерта формата "Доминго и друзья".

"Сотрудничество получит продолжение: с 18 по 24 октября в Большом театре впервые пройдет Международный конкурс оперных певцов "Опералия", учрежденный Пласидо Доминго", - проинформировали в пресс-службе ГАБТ.