Сериал "Везет" с Евгением Цыгановым выйдет в ноябре

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Восьмисерийная трагикомедия "Везет" с Евгением Цыгановым о бывшем чемпионе по мотогонкам на льду, который вынужден подрабатывать водителем после неудачного заезда, выйдет на IVI в ноябре. Свою последнюю роль в проекте исполнил Владимир Меньшов, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра во вторник.

"Эксклюзивный показ восьмисерийной трагикомедии "Везет" запланирован в онлайн-кинотеатре IVI на ноябрь", - рассказали в онлайн-кинотеатре.

По сюжету Иван Потапов некогда был чемпионом по мотогонкам на льду, но после неудачного заезда, сломавшего его карьеру, вынужден работать водителем. Он также лишился семьи из-за беспробудного пьянства. Герой получает шанс изменить свою жизнь, когда встречает старика на древнем автомобиле "Победа" в исполнении народного артиста РСФСР Владимира Меньшова. Актер и режиссер умер летом 2021 года, роль в проекте стала для него последней.

Сериал выйдет в линейке IVI Originals, также зрители увидят на экране Максима Лагашкина, Светлану Ходченкову, Юлию Снигирь, Кирилла Кяро, Сергея Газарова и других артистов. Автором сценария и режиссером выступил Владимир Щегольков.