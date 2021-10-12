Валерий Фокин хотел бы поставить спектакль об отце братьев Карамазовых

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Театральный режиссер, народный артист РФ, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин надеется поставить спектакль об отце братьев Карамазовых по произведению Федора Достоевского. Об этом он сообщил во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Я сейчас думаю над одним произведением. Но поскольку я только думаю еще, только его придумываю, сочиняю, поэтому не могу так конкретно говорить. Но если я его досочиню, то, может быть, если удастся, я его сделаю. Это спектакль, который, мне кажется, мог бы быть интересным сегодня, спектакль о папаше Карамазове, об отце", - сказал Фокин ТАСС, отвечая на вопрос, какое произведение Достоевского хотел бы еще поставить на сцене или считает актуальным сейчас.

Собеседник агентства признался, что давно хотел сделать постановку на эту тему, но пока она в стадии сочинения.

Во вторник Фокин прочитал лекцию студентам о связи его творчества с произведениями Федора Достоевского в рамках образовательной программы "Мастерская" V Фестиваля "Уроки режиссуры" Биеннале театрального искусства. "Интерес к этому автору, его познание продолжается всю жизнь", - сказал режиссер слушателям на встрече, которая прошла в Доме-музее К. С. Станиславского и была приурочена к 200-летию Ф. М. Достоевского.

О фестивале и "Мастерских"

Лекции и мастер-классы в рамках образовательного проекта "Мастерская", как ожидается, также проведут Леонид Ярмольник, Евгений Гришковец, Анатолий Смелянский, Кирилл Крок. Открыл цикл таких встреч 10 октября Николай Цискаридзе. Проект осуществляется при поддержке Музея МХАТ.

В этом году программа "Мастерской" представлена двумя тематическими блоками: "Тотальный театр" и "Даты". Первый предполагает беседу о драме и ее составляющих, а второй приурочен к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского и 130-летию со дня рождения М. А. Булгакова. Например, худрук МХТ им. А. П. Чехова Сергей Женовач проведет мастерскую "Мой Булгаков", а актер Кирилл Пирогов проанализирует работу над "Театральным романом" - последним спектаклем Петра Фоменко.

V фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" проходит с 24 сентября по 13 декабря. Фестиваль устроен по принципу биеннале: в нечетные годы в конкурсе участвуют молодые режиссеры и оценивают их опытные мастера, а в четные - наоборот. В конкурсной программе этого года - спектакли более 10 молодых режиссеров. В жюри - мэтры отечественной режиссуры: среди них - Юрий Бутусов, Валерий Фокин, Адольф Шапиро, Евгений Каменькович, Алексей Бородин, Георгий Исаакян, Семен Спивак. Торжественная церемония закрытия фестиваля пройдет 13 декабря на сцене Московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина.