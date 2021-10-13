Гран-при Фестиваля дебютного кино в Новой Голландии получил фильм "Девушка и паук"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Гран-при в основном конкурсе II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии, который прошел в Санкт-Петербурге с 6 по 13 октября, получила швейцарская картина "Девушка и паук" режиссеров Рамона и Сильвана Цюрхеров. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе киносмотра.

"Победителей фестиваля выбрало международное жюри. Основной конкурс - Гран-при (€15 тыс.) - "Девушка и паук", Рамон Цюрхер, Сильван Цюрхер. Приз жюри (€10 тыс.) - "Пятна", Мерави Герима", - рассказали в пресс-службе.

В конкурсе короткого метра обладателями призов по €5 тыс. каждый стали картины "В поисках Алины" (режиссер Рокхайя Марьеме Бальде), "Двухсотлетие" (режиссер Пабло Альварес-Меса) и "Чувства летающих" (режиссер Данила Липатов). Также в конкурсе короткого метра специального упоминания жюри удостоился фильм "Девушка с лемонграссом" Пом Бунсермвичи.

Национальное жюри признало лучшим российским фильмом фестиваля картину Екатерины Селенкиной "Обходные пути", а специального упоминания был удостоен фильм "Бобок" Александры Карелиной и Ивана Якушева.

На церемонии закрытия также объявили победителей проекта Kinolaboratoria ("Кинолаборатория"), который реализуется при поддержке программы "Hennessy Перспективы". Проект нацелен на то, чтобы открыть новые имена в отечественной киноиндустрии и популяризовать авторское кино из России на международном рынке. Два равноценных приза по 500 тыс. рублей на разработку кинопроектов получили "Фитоконтроль" Алексея Михайлова и "Колка" Сони Петренко. Грант в размере 3 млн рублей был присужден проекту "Антисексус" Дины Караман.

Фильмы конкурсной программы, а также работы членов жюри и пять внеконкурсных программ были представлены петербургской публике на трех площадках: в "Актовом зале" "Дома 12" в Новой Голландии, в киноцентре "Родина" и Доме Кино. В жюри полного метра в этом году вошли член отборочной комиссии Берлинале Барбара Вурм, режиссер и сценарист, участник программ Каннского и Венецианского кинофестивалей Адильхан Ержанов, а также искусствовед и кинокритик Зара Абдуллаева. Короткий метр судили кинокритик Василий Корецкий, видеохудожница и режиссер Майя Швейцер, а также художница Маша Годованная.