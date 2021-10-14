В Риме объявили новых лауреатов Пушкинской премии

РИМ, 14 октября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Российский режиссер Андрей Кончаловский, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, актер Сергей Безруков и художник Игорь Ладожанин стали лауреатами Международной Пушкинской премии. Имена в четверг были объявлены в римском Палаццо Мадама, резиденции сената республики. Вручение наград, которое состоится в пятницу в четвертый раз в Русском доме в Риме, в этом году приурочено к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского (1821-1881).

Кончаловский был удостоен награды за фильм "Грех", который был снят в 2019 году. Съемки на протяжении 14 недель велись в разных итальянских городах, включая Рим, Флоренцию и Каррару. Церетели награду присудили за три скульптуры, которые были выполнены им в Италии, Безрукову - за исполненные им роли русских писателей, а Ладожанину - за серию картин с итальянскими пейзажами.

Кроме того, почетной награды были также удостоены итальянская поэтесса Франческа Мария Рикки за книгу "Шаги жизни", а также переводчицы-слависты Джулия Де Флорио, Аличе Фарина и Элена Фреда Пиредда, выполнившие первый в республике полный перевод писем Достоевского на итальянский язык.

Как корреспонденту ТАСС рассказала идейный вдохновитель премии Юлия Базарова, отдельные дипломы будут вручены профессорам Ирине Дергачевой и Светлане Махмудовой за монографию "Достоевский и Италия".

В 2017 году премии за труды в серии "Зарубежный Пушкин" был удостоен журналист- международник, пушкинист Алексей Букалов (1940-2018), который почти 20 лет возглавлял представительство ТАСС в Италии. Букалов посвятил творчеству Александра Пушкина два уникальных исследования - "Пушкинская Африка" об африканских корнях семьи поэта и "Пушкинская Италия". Хотя в Италии поэт никогда не бывал, Букалов нашел множество отсылок к этой стране в его произведениях.

История премии

Премия, учрежденная в 2014 году культурной ассоциацией "Друзья великой России" при поддержке фонда "Русский мир", вручается раз в два года за укрепление российско-итальянских связей и вклад во взаимопроникновение культур деятелям искусств, литераторам, исследователям. В авторитетное жюри входят бывший директор итальянского Института культуры в Москве Ольга Страда, профессора-русисты Стефано Гардзонио из Пизанского университета и Клаудия Скандура из римского университета "Сапиенца", художник Наталья Царькова, кисти которой принадлежат портреты Пап Римских.

Победителям вручается диплом и медаль с изображением профиля великого русского поэта и его автографом. Кроме того, специальными дипломами отмечаются поэты в номинации "Неизвестные поэты". Победителям, чьи стихи не известны широкой публике, дается возможность опубликовать свой сборник.

Достоевский и Италия

Достоевский посещал Италию три раза и в общей сложности провел в этой стране около шести лет. Он бывал во многих городах страны, но больше предпочитал южные регионы. В начале 1869 года во Флоренции он закончил роман "Идиот". В итальянском городе хорошо знают русского писателя и помнят о времени его пребывания, сегодня там существуют "места Достоевского" и "достоевские маршруты". Дом, где было завершено произведение, отмечен памятной табличкой.

Произведения писателя входят в Италии в школьную программу. 200 лет со дня рождения Достоевского исполняется 11 ноября.