Владимир Хотиненко планирует снять игровой фильм о судьбе Данте Алигьери

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Режиссер, заведующий кафедрой режиссуры игрового фильма ВГИКа Владимир Хотиненко планирует снять художественный фильм о итальянском поэте Данте Алигьери. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

"Конечно, на сегодняшний день мне эта тема чрезвычайно интересна, биография самого Данте. Это фигура, которую можно исследовать бесконечно, это не жизнь, а приключение. Поэтому я надеюсь, что найду соратников. Мне бы хотелось сейчас снять игровой фильм о самом Данте. В нем могут быть фрагменты "Божественной комедии", в каком-то виде это все должно присутствовать как образ. Я понимаю, что накануне моего 70-летия все свелось туда, куда нужно. Я оказался на этой дороге и меня это чрезвычайно вдохновляет", - сказал Хотиненко.

Народный артист РФ Владимир Хотиненко отметит 70-летие в январе 2022 года. За годы творчества он создал такие фильмы, как "Один и без оружия" (1984), "Зеркало для героя" (1987), "72 метра" (2004), "Достоевский" (2010) и другие.

Данте Алигьери (1265-1321) - итальянский поэт, основоположник итальянского литературного языка. Автор поэмы "Божественная комедия", трактатов "О народном красноречии", "Монархия" и других.