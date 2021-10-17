Машков в фильме "Вызов" сыграет главного конструктора

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Актер Владимир Машков сыграет в фильме "Вызов", который снимался в космосе, главного конструктора. Об этом сообщил космонавт Олег Артемьев во время трансляции на "Роскосмос ТВ" .

"Будет главного конструктора играть в фильме", - сказал Артемьев, рассуждая о Машкове, который присутствовал на посадке корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18").

Спускаемый аппарат "Союза МС-18" совершил посадку в Казахстане в 07:35 мск в воскресенье. На нем на землю вернулись космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Они провели на орбите 12 суток. Олег Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.