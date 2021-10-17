Вышел трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

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Warner Bros. Pictures показала трейлер нового фильма о Бэтмене, в котором впервые роль супергероя исполнил Роберт Паттинсон.
Студия опубликовала ролик на своих страницах в соцсетях.
В трейлере, помимо Бэтмена, можно увидеть таких персонажей, как Селина Кайл (Женщина-кошка), Пингвин и Загадочник.
Кроме Паттинсона, в "Бэтмене" сыграли Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Энди Серкис и многие другие.
Фильм снял Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян: Революция"). Картина выйдет в прокат 3 марта.
Ранее премьера была запланирована на октябрь 2021 года. Кроме того, съемки картины приостанавливались из-за пандемии.