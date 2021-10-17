Музеи Вены завели аккаунт на OnlyFans для показа известных картин с обнаженными телами

ВЕНА, 17 октября. /ТАСС/. Бюро по туризму Вены в знак протеста открыло аккаунт в сервисе OnlyFans для демонстрации художественных работ с обнаженными частями тела, которые блокируются социальными сетями Facebook и Instagram из-за их внутренних правил. Этот проект должен привлечь внимание к проблеме свободы искусства в условиях цензуры интернет-платформ, сообщается на сайте венского бюро по туризму.

Коллаборация четырех художественных музеев и Бюро по туризму Вены получила название Vienna strips on OnlyFans. Так, в реальной жизни откровенные произведения искусства всемирно известных мастеров - живописцев Эгона Шиле, Рихарда Герстля, Коломана Мозера, художника и скульптора Амедео Модильяни - можно наблюдать в Музее истории искусств Вены, Музее естественных наук Вены, галерее Альбертина, музее Леопольда. Но популярные соцсети в интернете удаляют изображения с обнаженными телами из-за собственных правил о запрете контента с откровенным содержанием.

Как отмечают в венском бюро по туризму, OnlyFans cтала альтернативной платформой для показа всемирно известных произведений без цензуры, изображения которых Facebook und Instagram считают порнографическими и удаляют. Обладатели платной подписки на объединенный аккаунт венских музеев на OnlyFans могут теперь увидеть известные картины, которые в других соцсетях считаются слишком откровенными, а также получат входной билет на реальную выставку в художественные музеи Вены.

"В социальных сетях алгоритмы решают, сколько "обнаженки" разрешено показывать, поэтому часто цензуре подвергаются всемирно известные произведения искусства. Мы задались вопросом: сколько "обнаженки" для нас допустимо и кто может решать, что считается оскорбительным. В культурном мегаполисе Вене есть ответ на этот вопрос: искусство "ню" является общественно-политической и художественной частью истории культуры", - подчеркнул директор Бюро по туризму Вены Норберт Кеттнер.