Пласидо Доминго открыл конкурс "Опералия" в Большом театре

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Испанский певец и дирижер Пласидо Доминго в понедельник открыл Международный конкурс оперных певцов "Опералия" в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ).

"Конкурс "Опералия" проходил в Москве впервые 10 лет назад. В 2011 году "Опералия" прошла на сцене Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. В этом году у нас участвует 32 человека - 15 женщин и 17 мужчин 14 разных национальностей", - заявил журналистам перед стартом первого тура Пласидо Доминго, который является художественным руководителем конкурса, учрежденного им в 1993 году. Своей целью он ставит поиск новых талантов и помощь в развитии их карьеры. Членами жюри выступают театральные менеджеры и интенданты.

По словам Доминго, организаторы всегда стараются пригласить в жюри руководителей разных музыкальных театров, и победители конкурсов порой уже через два месяца получают контракты на ведущих сценах мира. "Может случиться так, что те певцы, которые победят в "Опералии", скоро будут приглашены Большим театром", - сообщил он.

Прослушивания первого тура пройдут 18 и 19 октября на Новой сцене театра. Это певцы в возрасте от 18 до 32 лет из разных стран, которые ранее прошли предварительное прослушивание. Россию представляют девять участников. Среди них - солист оперной труппы ГАБТ Бехзод Давронов, солист Камерной сцены имени Б. А. Покровского Валерий Макаров, выпускники молодежной оперной программы Большого театра Виктория Каркачева и Дмитрий Чеблыков.

Второй тур пройдет 20 октября тоже на Новой сцене. А 24 октября на Исторической сцене Большого театра состоится гала-концерт с участием Пласидо Доминго и финалистов конкурса.

В прошлом сезоне Доминго выступал на сцене ГАБТ и как певец, и как дирижер, в нынешнем также уже дирижировал спектаклем "Тоска" 12, 14 и 16 октября. А в ноябре выйдет на сцену как певец в опере "Травиата".

О конкурсе

Международный конкурс "Опералия" входит в линейку главных вокальных состязаний планеты. Каждый год "Опералия" проводится в разных городах мира. На карте конкурса - Париж, Мадрид, Токио, Пуэрто-Рико, Лос-Анджелес, Вашингтон, Квебек, Астана, Будапешт, Мехико. В Москве "Опералия" пройдет во второй раз, ранее конкурс проводился в 2011 году на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

В разные годы победителями и призерами конкурса становились ныне хорошо известные певцы Соня Йончева, Аида Гарифуллина, Лиза Давидсен, Притти Йенде, Эрвин Шротт, Энтони Рот Костанцо, Дмитрий Корчак, Ольга Перетятько, Михаил Петренко, Елена Манистина, Василий Ладюк, Екатерина Лёхина, Богдан Волков, Ольга Кульчинская.