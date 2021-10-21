Талибы не будут запрещать западные фильмы в Афганистане, если они не противоречат исламу

КАБУЛ, 21 октября. /ТАСС/. Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не будет запрещать демонстрацию западных фильмов в стране, если они не противоречат исламским ценностям. Об этом в интервью ТАСС заявил в четверг назначенный талибами директор государственной кинокомпании "Афган Филм" Джавид Афган.

"Мы готовы разрешить просмотр западных фильмов, которые не противоречат нашим ценностям, культурным традициям и исламским принципам, - подчеркнул он. - Любая нация выступает за сохранение своих ценностей, и мы хотим того же". По словам директора, "предыдущий режим не учитывал интересы афганцев в данном вопросе, но сейчас планируется отойти от этой практики".

Находясь у власти в Афганистане в 1996-2001 годах, талибы установили жесткую регламентацию быта и семейной жизни афганцев, упразднив телевидение и запретив современную музыку, изобразительное искусство, фото- и видеосъемку, изымая и уничтожая аудио- и видеомагнитофоны.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, талибы без боя вошли в столицу. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией. На следующий день был оглашен состав временного правительства, легитимность которого пока не признана ни одним государством.