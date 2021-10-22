Любительские театры СКФО представят свои спектакли на фестивале во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 октября. /ТАСС/. Любительские театральные коллективы Северного Кавказа представят свои спектакли по циклу драматических произведений А.С. Пушкина в рамках фестиваля-конкурса "Маленькие трагедии на большой сцене", который планируют провести в Северной Осетии с 29 ноября по 4 декабря при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщила ТАСС в пятницу руководитель проекта Фатима Хабалова.

"Межрегиональный фестиваль-конкурс любительских театров "Маленькие трагедии на большой сцене" - проект, нацеленный на популяризацию русского языка и русской драматургии на Северном Кавказе. Мы планируем, что в фестивале примут участие семь любительских театров из регионов Северного Кавказа, а также из Южной Осетии, на данный момент уже есть заявки от пяти коллективов. В частности, среди участников будет один инклюзивный театр, в котором участвуют актеры с ограниченными возможностями здоровья", - рассказала Хабалова, добавив, что инициатором проекта является автономная некоммерческая организация сохранения и развития культуры и образования "Арфа".

По ее словам, проект, предполагающий обращение к творчеству А.С. Пушкина в формате любительских театров, реализуется впервые в СКФО. При этом сроки проведения фестиваля пришлось корректировать из-за сложной эпидемиологической ситуации - организаторы рассчитывают провести его с 29 ноября по 4 декабря.

"Уже сейчас идет работа над спектаклями, в частности, сразу два коллектива заявили постановки "Пир во время чумы". Кроме самих спектаклей в программу фестиваля включены образовательный интенсив, мастер-классы, творческие лаборатории, выставка. У нас очень авторитетное жюри, которое возглавляет заслуженный деятель искусств России, выпускник ВГИК Аким Салбиев", - добавила руководитель проекта.

Партнерами фестиваля выступают Союз театральных деятелей Республики Северная Осетия - Алания, факультет искусств Северо-Осетинского Государственного университета и Академический Русский театр им. Е. В. Вахтангова, на сцене которого будут проходить показы и обсуждение спектаклей.