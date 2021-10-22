В Норвегии открыли новый музей Мунка

ХЕЛЬСИНКИ, 22 октября. /ТАСС/. Новый музей норвежского художника Эдварда Мунка открылся в центре Осло в районе Бьорвика в пятницу. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро.

"Сегодня мы празднуем начало новой жизни Мунка", - сказал, выступая на церемонии, король Норвегии Харальд V.

Выставочные помещения нового музея в пять раз больше, чем прежнего, они занимают 13 этажей. В здании также находятся магазин, кафе и библиотека. Всего в музее разместят порядка 42 тыс. экспонатов.

Эдвард Мунк родился 12 декабря 1863 года в семье военного врача. Когда Мунку было пять лет, его мать умерла от туберкулеза. Позднее от той же болезни умерла и его старшая сестра. Это наложило трагический отпечаток на судьбу и творчество художника.

Мунк оказал огромное влияние на развитие искусства ХХ века. Он является одним из первых представителей экспрессионизма. Его знаменитый "Крик" стал важным символом этого направления. Мунк - автор широко известных картин "Мадонна", "Танец жизни", "Поцелуй", "Пепел", "Тревога" и многочисленных автопортретов, в которых художник запечатлел процесс своего угасания. В своем творчестве Мунк предвосхитил многие центральные темы, трагические настроения и живописные открытия экспрессионистов и их последователей.

Художник умер в 1944 году в возрасте 80 лет. Он завещал передать все его работы городу. Эта коллекция и стала основой Музея Мунка в Осло, который открылся в 1963 году.