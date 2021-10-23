Российские деятели культуры смогут чаще получать звание "Народный артист РФ"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Деятели культуры теперь смогут чаще получать почетные звания, в частности, становиться народными артистами России, сообщил в субботу на съезде Союза театральных деятелей (СТД) РФ начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Мы написали доклад на имя главы государства с поддержкой Александра Александровича [Калягина] со всеми статистическими выкладками, кривыми, что на самом деле, если сейчас снять барьер - в пять званий [народного артиста в год] - тогда искусство не потеряет, а, наоборот, приобретет <...>", - сказал он.

Говоря о звании "Заслуженный артист РФ", Новиков отметил, что не останутся без внимания и артисты в регионах. Важно, чтобы на их долю приходилась хотя бы треть почетных званий.

Как пояснил ТАСС в субботу советник президента РФ Владимир Толстой, в последние годы, как правило, присуждалось не более пяти званий "Народный артист РФ" в год. "Решение принимает специальная комиссия, состоящая из народных артистов, которые голосуют за номинантов. В последние годы это было очень строго и присуждали, как правило, не более пяти званий. Со следующего года их количество может стать больше, учитывая разные виды творческой деятельности. Предусматривается возможность большего количества таких почетных званий", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что, тем не менее, получать такие звания должны достойнейшие из достойных. "Это как маятник, качели. В 90-е годы раздавали звания налево и направо, было кратное количество званий, которые обесценили само звание. Потом было принято решение строго ужесточить этот вопрос, просто штучно давать. Сейчас приходят к более разумному какому-то подходу: не возвращаться к практике 90-х, не раздавать звания налево и направо, в то же время, если есть данные о 7-12 достойных, не заставлять их ждать два-три года. Есть 12 достойных - значит будет 12, есть 20 - будет 20, есть 4 - будет 4. Найти золотую середину", - пояснил Толстой.

По его словам, обычно в марте собирается финальная комиссия по присуждению звания "Народный артист РФ". "Сейчас представления к званию собираются, в марте мы будем принимать решение. Так что в марте следующего года их (народных артистов) будет не пять, а больше", - добавил советник президента.