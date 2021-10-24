В Большом театре объявили лауреатов конкурса "Опералия"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Победителями международного конкурса оперных певцов "Опералия", учредителем и художественным руководителем которого является испанский певец и дирижер Пласидо Доминго, стали Иван Айон Ривас из Перу и Виктория Каркачева из России. Об этом объявили на торжественной церемонии в воскресенье в Государственном академическом Большом театре России.

"Столько прекрасных голосов! И решение принять жюри было очень трудно. Большая честь для нас проводить 28-ю "Опералию" именно здесь, в Большом театре. Сегодня вы слушаете тех, кто станет завтра звездами оперы", - заявил Пласидо Доминго. Он также поблагодарил гендиректора Большого театра Владимира Урина и оркестр, которым дирижировал в этот вечер. "В этом году так высок был уровень участников, что мы хотим отметить всех финалистов", - добавил маэстро.

Иван Айон Ривас получил первый приз как лучший мужской голос, Виктория Каркачева - женский. Они получат по $30 тыс. Второго приза и $20 тыс. удостоены Джона Хоскинс из США и солист Большого театра Бехзод Давронов из Узбекистана (мужские голоса), а также Мане Галоян из Армении (женский голос).

Третьим призом и премией в $10 тыс. отметили Чусун Гэбриел Парк из Южной Кореи, выпускника молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрия Чеблыкова, а также Эмили Погорельц из США.

Специальные премии

Премию имени Биргит Нильссон в $15 тыс. получила Виктория Каркачева. Премия имени Пепиты Эмбиль де Доминго за исполнение сарсуэлы досталась Мане Галоян. Премии имени отца Доминго, дона Пласидо Доминго, за исполнение сарсуэлы удостоили Ивана Айона Риваса.

Всем зрителям в зале раздали бюллетени для голосования за исполнителей, которые получат приз зрительских симпатий - часы "Ролекс". Зрители отдали свои голоса Ивану Айон Ривасу и Мане Галоян. Кроме того, Екатерине Санниковой из России вручили премию CulturArte Гильермо и Бертиты Мартинес ($10 тыс.). Финалисты, не занявшие призовые места, получили поощрительный приз в $5 тыс.

Предварительное прослушивание прошли 32 человека в возрасте от 18 до 32 лет из разных стран мира. Первый и второй туры состоялись 18-20 октября. В финал вышли 11 певцов, среди них - солист оперной труппы Большого театра Бехзод Давронов, солист Камерной сцены имени Б.А. Покровского Валерий Макаров, выпускники молодежной оперной программы Большого театра Виктория Каркачева и Дмитрий Чеблыков.

На гала-концерте после выступления финалистов прозвучал гимн "Опералии", слова и музыку к которому написал Пласидо Доминго - младший. В жюри конкурса вошли руководители различных музыкальных театров мира. Как ранее отмечал маэстро, такой состав жюри позволяет победителям конкурса уже через два месяца получить контракты на ведущих сценах мира.

Международный конкурс "Опералия", учрежденный Пласидо Доминго в 1993 году, входит в линейку главных вокальных состязаний планеты. Каждый год "Опералия" проводится в разных городах мира, на карте конкурса - Париж, Мадрид, Токио, Пуэрто-Рико, Лос-Анджелес, Вашингтон, Квебек, Астана, Будапешт, Мехико. В Москве "Опералия" прошла во второй раз, ранее конкурс проводился в 2011 году на сцене Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

В разные годы победителями и призерами конкурса становились ныне хорошо известные певцы Соня Йончева, Аида Гарифуллина, Лиза Давидсен, Притти Йенде, Эрвин Шротт, Энтони Рот Костанцо, Дмитрий Корчак, Ольга Перетятько, Михаил Петренко, Елена Манистина, Василий Ладюк, Екатерина Лехина, Богдан Волков, Ольга Кульчинская.