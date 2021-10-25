Концертом в Большом театре отметят 95-летие со дня рождения Галины Вишневской

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Гала-концерт, посвященный 95-летию со дня рождения оперной певицы, народной артистки СССР Галины Вишневской (1926-2012), состоится в понедельник на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).

"Проводит этот юбилейный концерт Центр оперного пения Галины Вишневской. В программе участвуют в основном выпускники Галины Павловны, педагогов ее центра", - сообщил ТАСС гендиректор ГАБТ Владимир Урин.

Он отметил, что Большой театр подключился к вечеру со своим оркестром и хором. "За пульт встанет главный дирижер - музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев", - уточнил Урин.

"Все, что касается содержательной стороны самого концерта, то эту часть нагрузки и ответственность на себя взял Центр Вишневской. В основном, его ученики. Галина Павловна всегда думала о будущем поколении. Для нас это принципиально", - сказал руководитель ГАБТ.

Согласно афише, на вечере прозвучат фрагменты из опер Петра Чайковского, Амилькаре Понкьелли, Джузеппе Верди, Николая Римского-Корсакова, Руджеро Леонкавалло, Антона Аренского, Гаэтано Доницетти, Жоржа Бизе, Александра Бородина, Жака Оффенбаха, Джоаккино Россини, Джакомо Пуччини. В качестве исполнителей выступят певцы Олеся Петрова, Отар Джоржикия, Агунда Кулаева, Светлана Москаленко, Станислав Мостовой, Алексей Татаринцев, Эльчин Азизов, Ирина Морева, Мария Пахарь, Хачатур Бадалян, Бьонг Мин Гил и другие.

О певице

Галина Вишневская родилась 25 октября 1926 года в Ленинграде, но детство и юность певицы прошли в Кронштадте. Здесь она пережила блокаду и потерю родных, впервые вышла на сцену. Имея от природы прекрасно поставленный голос, в 1944 году певица поступила в Ленинградский областной театр оперетты, позднее она была солисткой Ленинградской филармонии, выступала на эстраде.

Значительная часть жизни Галины Вишневской связана с Большим театром, на сцене которого она дебютировала в 1952 году в партии Татьяны в "Евгении Онегине" Чайковского. За 22 года работы здесь она создала более 30 женских образов в русских и западноевропейских оперных произведениях.

Вишневская пела на всех крупнейших сценах мира, выступая с другими мастерами музыкально-театральной культуры.

С конца 1960-х годов Галина Вишневская и ее муж Мстислав Ростропович подвергались гонениям со стороны властей: они не побоялись приютить на своей даче писателя-диссидента Александра Солженицына. В 1974 году творческая семья была вынуждена эмигрировать в США. Спустя четыре года советское правительство лишило Вишневскую и Ростроповича гражданства СССР за проводимую ими правозащитную деятельность.

В 1990 году Вишневской и Ростроповичу было возвращено гражданство, и они вернулись в Россию. В сентябре 2002 года в Москве на Остоженке открылся Центр оперного пения Галины Вишневской, который занял заметное место в культурном пространстве России. Воспитанники центра выступают на крупнейших сценах мира.

Вишневская удостоена звания народной артистки СССР, награждена медалью "За оборону Ленинграда", орденом Ленина, являлась полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Умерла 11 декабря 2012 года на 87-м году жизни. Похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с мужем.