Российского номинанта на "Оскар" выбрали из двух фильмов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Члены Российского Оскаровского комитета выбирали на соискание американской премии "Оскар" от России между двумя фильмами-претендентами, сообщил ТАСС в понедельник режиссер, член комитета Алексей Учитель.

Русские в Канне: "Разжимая кулаки" и "Купе номер шесть"

"Два претендента было серьезных. Это "Капитан Волкогонов бежал" и "Разжимая кулаки". А дальше проголосовали, и такие результаты", - рассказал собеседник агентства. По его словам, картина "Разжимая кулаки" была выбрана большинством голосов.

Комментируя избрание председателем Российского Оскаровского комитета режиссера Павла Чухрая, Учитель отметил, что за эту кандидатуру проголосовало большинство членов комитета, и большую роль в этом сыграли человеческие качества Чухрая.

"Думаю, главную роль при выборе сыграли человеческие качества, порядочность", - сказал Учитель. Кроме того, фильм Чухрая "Вор" номинировался на "Оскар".

Картина "Разжимая кулаки" Киры Коваленко будет выдвинута на соискание американской премии "Оскар" от России, сообщил ТАСС в понедельник председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай. Режиссер Кира Коваленко - ученица признанного мастера кинематографа Александра Сокурова. Действие фильма "Разжимая кулаки" разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Картина удостоилась главной награды во второй по значимости программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля.