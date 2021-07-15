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Русские в Канне: "Разжимая кулаки" и "Купе номер шесть"

ХОДОВА Тамара
ХОДОВА Тамара 
Редактор раздела культуры ТАСС
Кадр из фильма "Купе номер шесть" Sami Kuokkanen Aamu Film Company
Описание
Кадр из фильма "Купе номер шесть"
© Sami Kuokkanen Aamu Film Company
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Этот год на Каннском фестивале невероятно продуктивный для российского кино. В основном конкурсе Россию представляет Кирилл Серебренников с многослойной психоделической драмой "Петровы в гриппе", а также копродукция Финляндии, Эстонии, России и Германии "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена. Картина была сделана при поддержке Министерства культуры России, а среди ее продюсеров числится один из главных продюсеров отечественного кино Сергей Сельянов. Во втором по значимости конкурсе — новый фильм Алексея Германа-мл. "Дело" и каннский дебют молодого режиссера и ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко "Разжимая кулаки". Также драма Эллы Манжеевой "Белой дороги!" вошла в программу Cinéfondation Atelier, где представлены проекты на стадии производства, а анимационный VR-сериал "Под подушкой" отобрали в программу Cannes XR.  

Полнометражный дебют Коваленко "Софичка", тихая драма по Фазилю Искандеру об абхазской женщине, вернувшейся домой после освобождения из ссылки, к сожалению, не была замечена ни журналистами, ни публикой. На этот раз Коваленко взял под крыло продюсер Александр Роднянский, пожалуй, главный представитель России на Каннском фестивале. Не бывает года, чтобы у Роднянского не было проекта в Канне. Благодаря ему международная публика увидела фильмы Андрея Звягинцева и нового протеже продюсера — Кантемира Балагова, который выиграл приз в "Особом взгляде" с камерной драмой "Теснота", затем попал в жюри этой же секции на следующий год, а потом влюбил в себя иностранных критиков после премьеры тяжелой послевоенной драмы "Дылда". Сейчас Балагов снимает сериал для HBO по мотивам игры The Last of us. Блистательная карьера, которая, я надеюсь, ждет и Киру Коваленко. Они с Балаговым окончили один и тот же курс мастерской Сокурова, и "Разжимая кулаки", и "Теснота" используют единый киноязык.

Кадр из фильма "Разжимая кулаки" Нон-Стоп Продакшн
Описание
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Нон-Стоп Продакшн

Маленький городок Мизур в Северной Осетии. Девушка Ада живет вместе со своим отцом и младшим братом Дако, работает в магазине и мечтает по примеру старшего брата Акима сбежать из душных объятий родных в большую жизнь. Мешают уже взрослой девушке довольно специфические обстоятельства в семье: отец по-прежнему относится к ней как к ребенку и буквально держит в заложниках, забрав паспорт, а для младшего брата Дако Ада — заменитель погибшей матери. Из-за такого отношения Ада оказывается абсолютно неприспособленной для самостоятельной жизни.  

Коваленко использует тот же прием, что и Балагов (он даже вынес его название в заголовок) в "Тесноте": город стиснут в ущелье, семья Ады закрепощена так и не пережитым горем, а сама героиня задыхается в крепких объятиях родных. Метафора удушающей любви повторяется рефреном через весь фильм — в какой-то момент спазм буквально не позволяет отцу высвободить Аду из своих объятий. 

Кадр из фильма "Разжимая кулаки" Нон-Стоп Продакшн
Описание
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Нон-Стоп Продакшн

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Крупные планы, созерцательная камера, режиссер не жалеет зрителя и не пытается что-то ему объяснить. Крупицы информации о героях приходится выуживать из каждой сцены, и драма нарастает с каждым витком. "Разжимая кулаки" нельзя назвать триумфом, но очевидно, что Коваленко нащупывает свой собственный стиль, в котором чувствуется влияние ее мастера (впрочем, оно неизбежно чувствуется во всех учениках Сокурова)
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Юра Борисов: мой герой в "Купе номер шесть" не задумывается об одиночестве
Юра Борисов: мой герой в "Купе номер шесть" не задумывается об одиночестве

Герои фильма "Купе номер шесть" тоже существуют в стесненных обстоятельствах, правда, у них больше надежды с ними справиться — все-таки их поездка на поезде до Мурманска длится только несколько дней. Студентка из Финляндии Лора приезжает в Москву, чтобы учить русский, и влюбляется в профессора, у которой снимает комнату. Вместе они собираются в Мурманск смотреть на петроглифы, но в поездку Лора в итоге отправляется одна. В купе поезда она знакомится со своим попутчиком — шахтером Лехой, который начинает хлестать водку прямо из бутылки, как только поезд отходит от перрона. Лора явно не в восторге от такого соседства, однако ее московская любовь становится все дальше, и деваться девушке больше некуда. Тем более по пути она понимает, что Леха не такой ужасный, как кажется на первый взгляд.  

Кадр из фильма "Купе номер шесть" Sami Kuokkanen Aamu Film Company
Описание
Кадр из фильма "Купе номер шесть"
© Sami Kuokkanen Aamu Film Company

Куосманену и его оператору Яни-Петтери Пасси удивительно точно удается передать атмосферу российских девяностых без раздражающей фиксации на различного рода меморабилиях эпохи, как это было, например, с "Быком" Бориса Акопова, который открыл для российского кино Юру Борисова. Девяностые для режиссера — не предмет разговора, а всего лишь фон, поэтому и герои, и зрители могут дышать полной грудью. В фильме так и чувствуется запах старого вагона, мокрого металла, вой вьюги за окном и вспоминаются путешествия в скрипучих русских поездах.  

"Купе номер шесть" — фильм вовсе не о любви, как может показаться на первый взгляд, а о тотальном одиночестве, забывающемся на время в тесном пространстве тускло освещенного купе. Чем дальше Лора продвигается по просторам нашей необъятной родины, тем глубже та проникает в нее, и уже на какой-то там день поездки угрюмые прохожие, темные заснеженные закоулки и мутный самогон кажутся ей понятными и знакомыми

Она приглашает в купе своего соотечественника, аккуратного финна с гитарой, что заметно фрустрирует Леху. Куосманен забавно показывает, как финский протохипстер с милыми песенками под гитару оказывается для Лоры более чужим, чем балбес Леха, пинающий снежки на платформе.  

Кадр из фильма "Купе номер шесть" Sami Kuokkanen Aamu Film Company
Описание
Кадр из фильма "Купе номер шесть"
© Sami Kuokkanen Aamu Film Company

Поездка героини, как и в любом роуд-муви, — путешествие от себя и к себе. Простите за спойлер, Лора все-таки доберется до петроглифов, которые, мягко говоря, не очень впечатляют, особенно в зимнюю стужу. И если они не помогут ей понять что-то про наше прошлое, как ее наставляли умные люди еще в Москве, то точно подскажут что-то про саму себя.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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