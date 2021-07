Русские в Канне: "Разжимая кулаки" и "Купе номер шесть"

Этот год на Каннском фестивале невероятно продуктивный для российского кино. В основном конкурсе Россию представляет Кирилл Серебренников с многослойной психоделической драмой "Петровы в гриппе", а также копродукция Финляндии, Эстонии, России и Германии "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена. Картина была сделана при поддержке Министерства культуры России, а среди ее продюсеров числится один из главных продюсеров отечественного кино Сергей Сельянов. Во втором по значимости конкурсе — новый фильм Алексея Германа-мл. "Дело" и каннский дебют молодого режиссера и ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко "Разжимая кулаки". Также драма Эллы Манжеевой "Белой дороги!" вошла в программу Cinéfondation Atelier, где представлены проекты на стадии производства, а анимационный VR-сериал "Под подушкой" отобрали в программу Cannes XR.

Полнометражный дебют Коваленко "Софичка", тихая драма по Фазилю Искандеру об абхазской женщине, вернувшейся домой после освобождения из ссылки, к сожалению, не была замечена ни журналистами, ни публикой. На этот раз Коваленко взял под крыло продюсер Александр Роднянский, пожалуй, главный представитель России на Каннском фестивале. Не бывает года, чтобы у Роднянского не было проекта в Канне. Благодаря ему международная публика увидела фильмы Андрея Звягинцева и нового протеже продюсера — Кантемира Балагова, который выиграл приз в "Особом взгляде" с камерной драмой "Теснота", затем попал в жюри этой же секции на следующий год, а потом влюбил в себя иностранных критиков после премьеры тяжелой послевоенной драмы "Дылда". Сейчас Балагов снимает сериал для HBO по мотивам игры The Last of us. Блистательная карьера, которая, я надеюсь, ждет и Киру Коваленко. Они с Балаговым окончили один и тот же курс мастерской Сокурова, и "Разжимая кулаки", и "Теснота" используют единый киноязык.