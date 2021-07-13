Лихорадочное путешествие в подсознание: "Петровы в гриппе" в Каннах

Описание Кадр из фильма "Петровы в гриппе" © Hype Film

Фильм "Петровы в гриппе" прошел долгий и сложный путь: Серебренников снимал его во время судебного процесса, и, по признанию самого режиссера, эта работа, хоть и лишила его сна, помогла пройти через сложный период в его жизни. Картину должны были показать в Каннах еще год назад, однако на ее пути возникло новое препятствие в виде пандемии и отмененного фестиваля. Серебренников оказался одним из тех, кто решил дождаться Канн-2021 и показать свою новую работу в знаменитом Дворце фестивалей на Круазет. "Наверное, в мире нет режиссера, который бы не мечтал, чтобы премьера его фильма состоялась в рамках этого важнейшего фестиваля. Я не исключение. Для меня это большая честь и важность, что фильм стартует именно в Каннах", — рассказал ТАСС режиссер.

Фестиваль встретил российскую картину с явной готовностью ее полюбить: театр "Люмьер", где проходят все премьеры фильмов основного конкурса, был полностью заполнен, а съемочную группу по традиции встречали овациями. Правда, Серебренникова среди российских делегатов не было — ему все-таки не удалось приехать на смотр. В поддержку режиссера некоторые зрители и члены съемочной группы надели значки с портретом и инициалами Серебренникова

Кресло с его именем в режиссерском ряду "Люмьера" осталось пустым, а пресс-конференцию фильма он проведет по видеосвязи. Это уже далеко не первое участие режиссера на Каннском фестивале: в 2016 году его картина "Ученик" была включена в секцию "Особый взгляд", а в 2018 году мюзикл "Лето" про Виктора Цоя был одним из претендентов на Золотую пальмовую ветвь. "Конкурс в этот раз самый сильный за последние годы, поэтому давайте не обсуждать возможности победы, просто быть в этой селекции уже счастье, радость и честь. Лично я болею за Пола Верховена, выдающегося режиссера, на фильмах которого я воспитывался и который открыл мне совершенно иные возможности кинематографа. Я хочу, чтобы он получил все призы Каннского фестиваля — 2021", — подчеркнул Серебренников.

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"Петровы в гриппе" основаны на книге Алексея Сальникова. По словам Серебренникова, его попросили адаптировать ее для кино, и она в итоге настолько "вросла" в него, что он решил сначала сделать по ней спектакль: "Я начал писать сценарий и сразу понял, что роман "Петровы в гриппе и вокруг него" может стать прекрасным материалом для спектакля, и запланировал его в репертуаре Гоголь-центра. Была первая проба и творческая команда, которая, на мой взгляд, пошла не совсем в верном направлении, а потом пришла другая команда и сделала спектакль, который сейчас идет в театре. А я в качестве доказательства, что этот текст дает совершенно разнообразные варианты воплощения — сделал и сценарий, и инсценировку". Позже успешная постановка, как это часто бывает у Серебренникова (практически все его фильмы сняты по его же спектаклям), превратилась в фильм. Единственная разница состоит в том, что "Петровы в гриппе" в Гоголь-центре были поставлены не Серебренниковым, а Антоном Федоровым. Если описывать сюжет картины формально, она рассказывает о семье Петровых. Он (Семен Серзин) — автослесарь, она (Чулпан Хаматова) — библиотекарь. Все вместе они заболевают гриппом и начинают бредить, не отличая реальность от фантазии.

По факту фильм похож на долгий и глубокий трип в коллективное подсознательное, где зимний Екатеринбург погружен в вечную мерзлоту и темень, а герои пытаются найти выход из лабиринта образов

Образы эти не просто продукт воспаленного жаром больного сознания, а метафоры на нашу российскую действительность: "Это попытка выразить нашу родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту. Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви".

Описание Кадр из фильма "Петровы в гриппе" © Hype Film

Экскурс в советское детство, новогодняя елка, пыльная редакция, гаражный кооператив, старая библиотека, где проходит поэтический кружок, который заканчивается потасовкой, продуктовые магазины, гаражи, захламленная кухня, друзья-собутыльники, алкоголики-философы, писатели-романтики — сюжет скачет от одной локации к другой, постепенно формируя общую картину нашей ментальности. Не обходится и без до боли знакомой чернухи, хлестания водки из бутылки, истерик и кровавых сцен — Серебренникова соблазняет яркая и жирная фактура, которой изобилуют наши края, однако в этом чувствуется не желание проэксплуатировать знакомые всем образы для пущей провокации, а желание правдиво рассказать о том, какие мы есть. Режиссер на удивление ловко перемещается по многоуровневой реальности фильма, не теряя нити повествования и не превращая все происходящее в фарс.

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Связующим звеном для нарратива, как и в "Лете", становится автобус, который пробирается через непроглядную зимнюю ночь. Его пассажиры не стесняются озвучивать свои мысли вслух, и зачастую они оказываются не самыми приятными. Можно воспринять это как метафору нашего подсознания — никогда не знаешь, что думает пассажир возле тебя, а можно, например, как интернет, куда люди изливают помои своего разума, не задумываясь о чужом мнении: "Этот роман Алексея Сальникова — такая многоуровневая и многослойная конструкция, что материала хватит на несколько фильмов и спектаклей. Как любая хорошая литература, она может быть услышана и увидена каждым автором совершено по-разному (автором, который переводит эту литературу на язык театра или кино)".

Описание Кадр из фильма "Петровы в гриппе" © Hype Film