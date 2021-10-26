Сергей Женовач вручит памятные "Чайки" артистам и сотрудникам МХТ им. А. П. Чехова

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Вручение памятных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, Школы-студии и Музея МХАТ, посвятившим этому театру не одно десятилетие своей жизни, состоится 26 октября в Портретном фойе театра. Церемонию награждения проведет художественный руководитель МХТ Сергей Женовач, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

"Церемония вручения памятных "Чаек" и чествование награжденных артистов и сотрудников Московского Художественного театра проходят ежегодно в день рождения театра - 26 октября", - уточнила собеседница агентства.

Она напомнила, что по традиции бронзовыми "Чайками" награждаются те, кто проработал в театре 15 лет, серебряными - 25 лет, золотыми - 30, 35 и 40 лет. А те, кто служит в театре 45, 50 лет и более, получают ювелирные изделия с символикой МХТ.

"В этом году в числе награжденных народная артистка РСФСР Раиса Максимова (65 лет), народный артист России Игорь Верник (35 лет), народная артистка России Евгения Добровольская (30 лет), заслуженный артист России Валерий Трошин (25 лет), Эдуард Чекмазов (30 лет), Наталья Швец (15 лет), Ирина Пегова (15 лет), Михаил Трухин (15 лет) и другие", - перечислила пресс-атташе.

О памятном знаке "Чайка"

Из истории известно, что традиция вручения памятных знаков родилась в 1901 году, когда первые жетоны "Чайка" подарил Чехов актерам, игравшим в его пьесах "Чайка" и "Дядя Ваня".

В октябре 1908 года к 10-летию Московского Художественного театра выпустили значок "Чайка" с тремя портретами: Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко и Саввы Морозова. Значок вручался всем прослужившим в МХТ 10 лет. В 1923 году к 25-летию МХТ его отцы-основатели приняли решение о награждении почетным юбилейным значком "Чайка" актеров, проработавших 15 лет в театре, и других работников за 25-летнюю службу.

В 2001 году художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков ввел деление значков на золотые, серебряные и бронзовые, тем самым обозначив важность вклада мхатовцев в общее дело.

В 2019 году представили новый дизайн значков, его автором стал главный художник МХТ имени А. П. Чехова Александр Боровский.