Фестиваль архивных фильмов перенесли на 15 ноября из-за ограничений по COVID-19 в Москве

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Московский международный фестиваль архивных фильмов, который познакомит синефилов с редкими картинами из коллекции Госфильмофонда России и других архивов страны и зарубежья, пройдет на три недели позже запланированного из-за новых ограничений в связи с пандемией. Он откроется 15 и продлится до 28 ноября, сообщили ТАСС организаторы события.

Смотр, ставший преемником международного архивного фестиваля "Белые столбы", который с 1997 года организует Госфильмофонд России, должен был пройти с 26 октября по 9 ноября. "В связи с указом Мэра Москвы о запрете проведения массовых мероприятий и закрытии кинотеатров с 28 октября по 7 ноября показы I Московского международного фестиваля архивных фильмов пройдут с 15 по 28 ноября. Обновленное расписание будет доступно в ближайшее время. Деньги за купленные ранее билеты будут автоматически возвращены на платежные карты", - сообщили организаторы.

Фестиваль архивных фильмов впервые пройдет в Москве. Программа включает ретроспективы, показы культовых отечественных и зарубежных фильмов и архивных находок, в том числе отреставрированных и восстановленных картин, а также лент, считавшихся до недавнего времени утраченными.

Главной площадкой смотра станет кинотеатр Госфильмофонда "Иллюзион", где пройдут показы основной программы. Фильмы из параллельных секций покажут в кинотеатрах "Художественный", "Москино Космос", лектории музея "Гараж" и Центре документального кино. Большую часть картин покажут с пленки, сеансы будут сопровождаться лекциями и дискуссиями с киноведами, реставраторам, режиссерами и кураторами зарубежных архивов.

В память об известном киноведе и кинокритике Кирилле Разлогове, который умер 26 сентября в возрасте 75 лет, на фестивале покажут один из его любимых фильмов - советскую мелодраму Абрама Роома "Третья Мещанская" (1927).

Центральным событием публичной программы фестиваля станет конференция "Архивное кино. Этика реставрации и реконструкции", где выступят старший куратор Нидерландского института кино EYE Filmmuseum Марк Пол Майер, историк кино Наум Клейман, старший искусствовед Госфильмофонда Тамара Шведюк и другие эксперты.