Иранско-канадский фильм "Ботокс" получил главный приз на фестивале "Евразийский мост"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Иранско-канадский фильм "Ботокс" режиссера Кавеха Мазахери получил главный приз V Международного кинофестиваля "Евразийский мост", который завершился в Ялте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра во вторник.

"Победителем конкурса игрового кино стала иранско-канадская лента "Ботокс" режиссера Кавеха Мазахери, лучшим документальным фильмом был признан "Дальний план" режиссера Владимира Головнева", - рассказали в пресс-службе.

Фильм "Ботокс" рассказывает историю двух сестер, которые скрывают исчезновение своего брата, рассказывая всем, что он сбежал в Германию. Со временем одна из них начинает верить в то, что брат вернется. Картина "Дальний план" посвящена тому, как открытие современных 3D-кинотеатров в малых городах и селах России меняет жизнь жителей.

Фестиваль проходил в Ялте с 22 по 26 октября. Всего в программе показали 8 игровых и 8 документальных проектов. "Это так важно, что именно в этот тяжелейший момент в жизни мира мы не отпускаем фестиваль, чтобы он забылся, мы не даем возможности ссылаться на то, что пандемия нас сломила", - процитировали в пресс-службе слова режиссера Никиты Михалкова, которому принадлежит идея создания смотра.

Приз за лучшую работу режиссера вручили Ивайло Христову из Болгарии, который представил фильм "Страх". Спецприза жюри удостоилась картина "Две тысячи песен Фариды" Ёлкина Туйчиева из Узбекистана.

Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. Смотр служит делу развития международных и культурных связей Крыма, России и зарубежья, он знакомит зрителей с лучшими произведениями мирового кинематографа.