Юбилейный вечер в честь 90-летия режиссера Игоря Масленникова прошел на "Ленфильме"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Юбилейный вечер, посвященный народному артисту РСФСР Игорю Масленникову, в день 90-летия мастера отечественного кинематографа состоялся на "Ленфильме". На киностудии собрались его друзья, коллеги и ученики, которые поздравили Масленникова с днем рождения.

"Игорь Федорович - действительно удивительный человек, вошедший в жизнь нашего народа, и не просто талантливый, а очень близкий многим из нас, потому что те фильмы и те образы, которые он создал - это нечто совершенно особенное, мне кажется. А уж заодно то, что он создал лучшего Шерлока Холмса в мире, что еще скажешь? Так прославить свою страну англичанам не удалось, а ему удалось", - сказал, открывая юбилейный вечер, председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

Сам режиссер принимал поздравления и общался с гостями вечера в по видеосвязи.

Глава комитета также поздравил юбиляра от имени губернатора города Александра Беглова. "В моих руках сейчас знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Более высокого признания от нашего города нет", - сказал Сухенко.

Ведущий вечера, российский киновед и историк "Ленфильма" Александр Поздняков также огласил поздравительные телеграммы, поступившие в адрес юбиляра. "На долю Вашего поколения выпали тяжелейшие испытания Великой Отечественной [войны] и трудности послевоенного времени. <…> Ваш трудовой и жизненный путь, любовь к Родине и вера в правое дело всегда будут служить примером для молодежи, для всех нас. Желаю Вам здоровья и бодрости духа", - говорится в телеграмме президента РФ.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что творческая деятельность Масленникова "всегда оставалась духовным стержнем старейшей российской киностудии". "Вы создали десятки выдающихся работ, вошедших в "золотой фонд" отечественного кинематографа. Благодаря Вашему многогранному таланту и безукоризненному художественному вкусу, в жизнь воплощаются интересные замыслы, которые находят живой отклик у зрителей разных поколений", - говорится в телеграмме министра.

Поздравления Масленникову также прислали Никита Михалков, Карен Шахназаров и многие другие известные деятели культуры.

Режиссер и сценарист народный артист России Константин Лопушанский признался, что чрезвычайно благодарен Масленникову, так как именно он во многом открыл для него дорогу в кино. "Для меня Вы всегда были и есть человек-эпоха", - сказал он.

Поздравить юбиляра на "Ленфильме" пришли также народный артист России, актер БДТ Георгий Штиль, народный артист России, актер Александринского театра, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Сергей Паршин и другие.

Премьера фильма и выставка

Частью программы юбилейного вечера стала премьера нового фильма "Масленников. Есть ли жизнь после Шерлока Холмса?". Его сняли ученики режиссера Вагенак Балаян и Николай Котяш. В ленту вошли интервью с Масленниковым, уникальные архивные материалы и игровые эпизоды.

На киностудии также открылась выставка в честь юбиляра, на которой представлены реквизит и костюмы из его известных фильмов "Зимняя вишня", "Приключения Шерлока Холмса", "Ярославна, королева Франции" и других. Кроме того, в экспозицию вошли фотографии со съемок, рисунки, шаржи и эскизы самого режиссера.

Игорь Масленников родился 26 октября 1931 года в Нижнем Новгороде. В 1954 году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета, затем работал на Ленинградском телевидении. В 1967 году окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии "Ленфильм". В кино режиссер дебютировал фильмом "Личная жизнь Кузяева Валентина". Щирокую известность Масленникову принесли телевизионные фильмы "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и "Зимняя вишня".