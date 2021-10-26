Продюсер заявил, что сериал об исполнении Седьмой симфонии ждет международная судьба

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Многосерийный фильм Александра Котта "Седьмая симфония" об исполнении музыкального произведения Дмитрия Шостаковича в осажденном Ленинграде летом 1942 года ожидает международная судьба, масштабный проект "о победе людей и созданной ими музыки над войной" найдет отклик у зрителей по всему миру. Такое мнение выразил ТАСС во вторник один из продюсеров сериала Александр Роднянский.

Историческая драма "Седьмая симфония" выйдет на телеканале "Россия". "Несомненно, будет. Ведь сериал абсолютно универсален, ему не требуется перевод или дополнительные объяснения - это невероятная история преодоления. И хотя она особенно близка российским зрителям, уверен, что найдет отклик и у зрителя любой страны мира. Этому способствует и глобальное распространение онлайн-платформ, нуждающихся в событийном контенте, с одной стороны, и качество самого сериала, объединяющего интересный сюжет с блестящим актерским исполнением и высокопрофессиональной режиссурой", - сказал Роднянский, отвечая на вопрос ТАСС о том, ожидает ли проект международная судьба.

Проект расскажет о легендарном исполнении сочинения Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде в 1942 году. Главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда Карлу Элиасбергу было поручено собрать музыкантов, способных исполнить это произведение, но таких в осажденном городе на тот момент осталось очень мало. "Сама история исполнения Седьмой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде давно стала легендарной. Взгляд на эту историю через судьбы музыкантов оркестра Радиокомитета дал возможность рассказать об обычных людях, выстоявших в одном из самых страшных испытаний Великой Отечественной войны. О ленинградцах, не отдавших свой город врагу", - отметил Роднянский.

"Нетипичный" проект

Он назвал картину "нетипичным для телевидения проектом" - масштабным, сложным и во многом трагическим. При этом создатели не хотели "повергнуть зрителя в ужас или намеренно выжать слезу". "Режиссер Александр Котт, авторы сценария и актеры рассказали эту историю честно, пронзительно, эмоционально, с уважением к подлинной истории и без лишнего пафоса. Получилась история о победе людей и созданной ими музыки над обстоятельствами, над войной и самой смертью. Именно поэтому, несмотря на сложность и драматизм самой темы, сериал получился светлым", - пояснил продюсер. По словам Котта, при работе над сценарием команда авторов опиралась на документальные источники. На съемках создателей сериала консультировал историк из Петербурга, хорошо знающий тему блокадного Ленинграда, перед которым стояла задача "не допустить искажения и передергивания фактов и событий".

Роль дирижера исполнил актер Алексей Гуськов, также в фильме задействованы Алексей Кравченко, Елизавета Боярская, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова и другие. Сериал создавался кинокомпанией "Нон-стоп продакшн" при участии "Твин медиа" по заказу телеканала "Россия" при поддержке Минкультуры РФ.