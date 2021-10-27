В Москве открывается выставка к 120-летию первой постановки пьесы Чехова "Три сестры"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Выставка, приуроченная к 120-летию первой постановки пьесы Антона Чехова "Три сестры", открывается на площадке Музея МХАТ - в Доме-музее К.С. Станиславского. На ней представят уникальные архивы музея театра и художественные работы Бориса Кочейшвили, разрабатывающего тему "Трех сестер" с 1970-х годов.

"Выставка получилась очень интересная и актуальная, это сюжет архетипический - три женщины, три женских судьбы, три характера и их история сквозь XX век, очень драматичный для России. И мы нанизали [экспозицию] на эту временную ось - от истории первой постановки 1901 года. У нас есть документы - переписка Чехова со Станиславским, Немировичем-Данченко - о том, как они решают, как ставить первый раз "Три сестры", - рассказала ТАСС накануне выставки куратор проекта Тамара Вехова.

Пьесу "Три сестры" написал Чехов в 1901 году специально для Художественного театра, где ее поставил Станиславский. До сих пор она остается одной из самых востребованных на российской и зарубежной сцене. Посетителям представят автографы Чехова и Станиславского, фотографии и костюмы к постановкам и видео-инсталляции на тему чеховской пьесы.

"Самое ценное, что у нас здесь есть - это режиссерские экземпляры самого Станиславского, с его указаниями, такая партитура всей пьесы, когда расписывается каждое движение каждого актера. Это жемчужина фондов музея МХАТ", - рассказала ТАСС директор музея Софья Грачева. Кроме того, на выставке демонстрируют редкие записи спектаклей по "Трем сестрам" в трактовках разных режиссеров: из Австрии, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

Основную часть выставки составляют около ста работ художника Бориса Кочейшвили, которого организаторы проекта называют "наиболее значимым и любопытным интерпретатором чеховской пьесы на арт-сцене". Он увлечен сюжетом "Трех сестер" с начала 1970-х годов и использует его в своей графике, живописи и рельефах.

Выставка будет работать до середины декабря и станет мультимедийным предисловием к персональной выставке Кочейшвили, которая открывается в Государственной Третьяковской галерее в 11 ноября 2021 года.