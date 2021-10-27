Концерт группы "Алиса" в Новосибирске отменили из-за введения QR-кодов

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Концерт рок-группы "Алиса", который должен был пройти 28 октября в новосибирском лофт-парке "Подземка", отменили по инициативе группы в связи с несогласием артистов с введением системы QR-кодов, сообщили ТАСС в "Подземке".

"Концерт отменен, потому что вводятся QR-коды. Артисты с этим не согласны, они против QR-кодов. Билеты будут возвращены", - сообщили в "Подземке".

Сами артисты в ходе эфира в Instagram сообщили, что концерты в Екатеринбурге и Новосибирске отменили. Директор группы Кирилл Титов пояснил, что на площадку выступления в Новосибирске позвонили "некие административные чины", сообщившие, что концерт провести не дадут. Лидер группы Константин Кинчев отметил, что группа не будет проводить мероприятия из-за несогласия с введенными условиями проведения концертов.

Получить комментарий властей региона ТАСС не удалось.

По данным оперативного штаба на утро 26 октября, в регионе зарегистрировали 69 280 случаев коронавируса. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 313 человек. В области с 12 октября ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. С 30 октября вводится система QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью от 100 человек в театрах, кинотеатрах, на концертных площадках.