Сериал "Вне себя" со Стычкиным и Лядовой представят 18 ноября

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Премьера сериала "Вне себя" с Евгением Стычкиным и Еленой Лядовой в главных ролях состоится 18 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе видеосервиса Premier.

"18 ноября Premier начинает показ остросюжетной детективной комедии "Вне себя" о гениальном аферисте с легким психическим расстройством и большими проблемами", - сказали в пресс-службе.

Производством сериала по сценарию Андрея Золотарева занималась компания 1-2-3 Production, продюсерами выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов, а также Александр Кессель.

По сюжету, главный герой Дмитрий работает в финансовой компании. Каждый день он видит неотличимых от живых людей фантомов. Чтобы избавиться от них, а также вернуть себе опеку над ребенком, Дмитрий обращается к психиатру и начинает расследование смерти жены. Этот шаг ставит все в его жизни с ног на голову.

В сериале также задействованы Аглая Тарасова, Анна Котова-Дерябина, Павел Комаров, Юрий Цурило, Иван Макаревич, Никита Тарасов и другие. Шоураннер и режиссер - Александр Дулерайн, режиссер сезона - Клим Козинский.

"Сценарий писали год-полтора, очень талантливые люди вложили в него много сил, поэтому, прочтя его, я с радостью согласился сниматься. Сценарий написан здорово: когда читаешь, просишь сразу прислать следующую серию. Надеюсь, что зритель так же будет хотеть её увидеть", - привели в пресс-службе слова Стычкина.

Зрителей ждут восемь серий по 45 минут.