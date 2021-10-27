Первый замгендиректора ТАСС Михаил Гусман снимет фильм "ООН: из ХХ в ХХI век"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман работает над документальным фильмом "ООН: из ХХ в ХХI век", основной темой которого станет противоречие мнений о будущем ООН как международного института. Он представил проект на очной защите неигрового кино в Минкультуры РФ.

"Мы наметили целый ряд интервью с ведущими игроками ООН. Мы хотим построить этот фильм на противоречии мнений о будущем ООН как международного института, и в этом мы видим определенный замысел истории. Столкновение позиций нам сегодня кажется основной темой фильма", - рассказал Гусман.

Он отметил, что работа над проектом началась почти два года назад. Изначально фильм готовился к определенной дате - 75-летию ООН, но в планы создателей вмешалась пандемия. "Ситуация сложилась таким образом, что вокруг будущего постпандемического мира обострились дискуссии и обострились дискуссии вокруг роли ООН", - пояснил Гусман.