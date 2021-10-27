В Дагестане презентовали четыре книги, изданные на национальных языках

МАХАЧКАЛА, 27 октября. /ТАСС/. Центр изучения родных языков на базе Дагестанского госуниверситета в 2021 году издал четыре книги на национальных языках Дагестана, в том числе трехъязычный сборник детских рассказов. Об этом сообщила ТАСС в среду директор центра Марина Гасанова.

"Три из четырех изданных в этом году книг - это серии, которые мы продолжаем из года в год. В частности, это разговорники, в этом году нами издан русско-кубачинский разговорник - мы охватываем в том числе бесписьменные языки Дагестана, стараясь сохранить языковое разнообразие во всех его формах. Серию детский книг продолжает сборник рассказов "Рыжик", изданный на русском, цахурском и рутульском языках", - сказала Гасанова в ходе презентации изданий.

Серию лингвокультурологических словарей продолжило издание "Числовой код культуры в паремиологической картине мира дагестанских языков", четвертой изданной в этом году книгой стал "Словарь лакских пословиц и поговорок".

По словам Гасановой, всего за пять лет существования Центра изучения родных языков было издано 27 книг. При этом она отметила, что в работу над детскими изданиями активно вовлекаются сами дети."Например, когда мы издавали каратинские сказки, дети сами собирали фольклорный материал. К иллюстрации агульских сказок были подключены студенты. И сейчас в сборнике детских рассказов иллюстраторами являются школьники", - пояснила она.

В планах центра - продолжение книжных серий, кроме того, к работе над изданиями на национальных языках планируется подключить педагогов республики. "Мы хотим, чтобы они разработали какие-то пособия, ориентированные на выработку разговорной речи, потому что сегодня многие сетуют, что в школах родной язык подается сложно. Поэтому необходимы методические пособия, которые дополнят, в том числе, нехватку учебников", - отметила директор центра.

Поддержка властей республики

Издание книг на национальных языках Дагестана осуществляется при поддержке Министерства по делам национальностей республики. Как сообщил ТАСС врио министра Энрик Муслимов, в этом году на эти цели было выделено 200 тыс. рублей.

"Это небольшие суммы, но мы стараемся ежегодно их наращивать. В следующем году заложили на поддержку центра родных языков 350 тысяч рублей. Более того, на следующий год мы закладываем финансирование на оказание поддержки общественной организации, которая проводит работу по сохранению родных языков - около 500 тыс. рублей", - сказал Муслимов.

Дагестан - самый многонациональный регион России, в котором проживают более 110 национальностей и этнических групп, с самостоятельными языками и диалектами, культурой и богатыми традициями. Наиболее многочисленными, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, являются аварцы (29,4%), даргинцы (17%), кумыки (14,9%), лезгины (13,3%), лакцы (5,6%), азербайджанцы (4,5%). Народы Дагестана говорят на 32 языках, из которых 14 письменных и 18 бесписьменных.