Акция "Ночь искусств" пройдет в Подмосковье 4 ноября в онлайн-формате

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в Московской области 4 ноября в онлайн-режиме. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"4 ноября в музеях Московской области пройдет Всероссийская акция "Ночь искусств". Как и в прошлом году, все мероприятия состоятся в онлайн-формате. Это будут эксклюзивные программы, подготовленные специально к "Ночи искусств", - говорится в сообщении.

В материале рассказывается, что в рамках акции историко-художественный музей "Новый Иерусалим" представит ключевые работы временной выставки "Константин Горбатов. Приближая красоту". Литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова "Мелихово" проведет онлайн-трансляцию мини-спектаклей Мелиховского театра "Чеховская студия", а актеры Серпуховского музыкально-драматического театра Серпуховского историко-художественного музея сыграют онлайн-спектакль "Граф Нулин" по шуточной поэме А. С. Пушкина.

Кроме того, музей-заповедник "Зарайский кремль" проведет видеолекции, посвященные 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, а также мастер-класс "Чудеса из бумажной лозы". Также Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей представит выставку "Северная обитель, или Богарне и его потомки в России", посвященную событиям 1812 года.