Более 20 литераторов вошли в короткий список молодежной премии "Восхождение"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. В короткий список Международной молодежной премии "Восхождение" вошли 27 литераторов в четырех номинациях: "Проза", "Поэзия", "Детская и подростковая литература", "Киносценарий". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Русского ПЕН-центра.

"В коротком списке восемь прозаиков, восемь поэтов, пять авторов детской и подростковой прозы и шесть киносценаристов. Среди авторов есть как уже приобретшие заслуженную известность, так и совсем молодые, только-только достигшие 20-летия таланты, впервые попадающие в списки международных премий", - отметили в пресс-службе.

В списке представлены Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Клин, Липецк, Люберцы, Пенза, Реутов, Севастополь, Московская область, Забайкальский край, Челябинская и Ярославская области.

Финалистами премии в номинации "Проза" стали Ксюша Вежбицкая, Мария Ким, Артемий Леонтьев, Виктор Маркин, Ирина Михайлова, Юрий Никитин, Арина Обух и Евгений Толмачев, в номинации "Поэзия" - Ростислав Амелин, Максим Бессонов, Анна Долгарева, Александр Егоров, Ли Гевара, Константин Комаров, Сергей Рыбкин, Андрей Фамицкий.

В категории "Детская и подростковая литература" в финал вышли Алексей Бутусов, Валерия Гречина, Ольга Замятина, Анна Маркина, Светлана Сорока, "Киносценарии" - Наур Гармелия, Игнат Кунилов, Константин Комаров, Ксения Мартынова, Ольга Одинцова, Александр Рогожкин.

"В коротком списке представлены все направления и многие тенденции современной прозы, поэзии и киносценаристики. Нашлось место и традиционному для русской литературы психологизму, и трогательным мелодрамам, и "мозаичному" постмодернизму, и "мистическому натурализму". Некоторые рассказы и повести дышат подлинной, а не выдуманной новизной, рисуют еще 10-20 лет назад абсолютно невозможные ситуации. Впечатляет и опыт некоторых финалистов: здесь и "горячие точки", и защита окружающей среды, и совсем непростые жизненные ситуации, осмысленные и выправленные именно благодаря обращению к серьезному писательскому творчеству", - привели в пресс-службе слова члена жюри, председателя оргкомитета премии, вице-президента Русского ПЕН-центра Бориса Евсеева.

Лауреаты премии конкурса станут известны в 10-х числах декабря 2021 года. Международная молодежная премия "Восхождение" учреждена Русским ПЕН-центром.