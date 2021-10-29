Представительница России на "Детском Евровидении" рассказала о своей песне

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Таня Меженцева, которая представит Россию на "Детском Евровидении - 2021" с песней Mon ami рассказала, что французские слова в песне созвучны месту проведения конкурса, а самой песней она призывает людей наслаждаться жизнью.

"Почему в самой песне есть французские слова? Потому что "Евровидение" будет проходить в Париже. И мы решили, что можно дать чуть-чуть французского, это будет звучать необычно. Сейчас люди очень много времени проводят дома, наедине с гаджетами, и это плохо, потому что они не наслаждаются жизнью. И я призываю своей песней к тому, чтобы люди начали наслаждаться жизнью, пока есть такая возможность <…>. Если мы сейчас начнем наслаждаться жизнью, то в будущем сможем сделать мир чуточку лучше", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС в пятницу.

По ее словам, сам номер будет отличаться от представленного на национальном отборе. "Номер будет эффектнее. Я рассчитываю на то, что номер будет таким же ярким, как и сама песня", - добавила юная певица.

Отвечая на вопрос, кому посвятит победу в случае успеха в Париже, Таня Меженцева сказала, что посвятит ее всем людям, которые ее поддержали, отдали ей свой голос.

Генеральный директор Академии Игоря Крутого Стелла Хачанянц призвала россиян поддержать представителя страны на конкурсе, ведь 50% успеха зависят от результатов зрительского голосования, которое на "Детском Евровидении" проходит онлайн.

Как пояснила руководитель организационного комитета Международного конкурса "Детское Евровидение" Екатерина Орлова, условия детского конкурса позволяют голосовать в том числе за представителя своей страны.

О конкурсе

Таня Меженцева из Москвы с песней Mon ami 26 октября выиграла российский национальный отбор международного конкурса "Детское Евровидение", который организовала Академия Игоря Крутого. Решение было принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей. Всего на право представить Россию на конкурсе было подано свыше 500 заявок, в финал национального отбора прошли 12 участников. Таня Меженцева уже представляла Россию на "Детском Евровидении - 2019" в дуэте с Денберелом Ооржаком, они заняли 13-е место.

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение" пройдет в Париже 19 декабря под слоганом "Воображай", что является отсылкой к победной песне прошлого года французской певицы Валентины Тронель. В смотре этого года примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Северной Македонии, Сербии, Франции, Украины. Планируется, что конкурс пройдет в очном формате. В России шоу будет транслировать в прямом эфире телеканал "Карусель".

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие артисты в возрасте от 9 до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.