Михаилу Лавровскому вручили спецпремию "Золотой маски" за вклад в театральное искусство

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимир Урин вручил народному артисту СССР, танцовщику, балетмейстеру и педагогу Михаилу Лавровскому специальную премию "Золотой маски", присужденную за вклад в развитие театрального искусства.

"Я хочу поздравить с этой потрясающей датой - 80-летием прожитой потрясающей, замечательной творческой жизни! И у меня есть почетная миссия: я должен сейчас Михаилу Леонидовичу вручить "Золотую маску", - сказал Урин, передав артисту награду.

Он назвал юбиляра выдающимся, великим артистом "золотого века" балета Большого театра.

Сам Михаил Лавровский признался, что 80 лет пролетели для него, как один день. "В 1956 году Большой театр первый раз выехал в Лондон и имел бешенный успех. И после этого в течение 10-20 лет наше искусство стало просто на уровне почти космонавтов. Вот так относились к нам", - рассказал артист. Он призвал не терять основы в искусстве, переданные великолепной плеядой русских артистов балета, и при этом брать новое. "Если мы не потеряем свою силу национального понятия искусства, мы непобедимы", - заявил юбиляр.

ГАБТ в пятницу открыл масштабную программу, приуроченную к юбилею Михаила Лавровского, которому 29 октября исполнилось 80 лет. Юбилейные торжества продлятся целый год. Их программа включит представления тех спектаклей, в которых Лавровский, танцевавший на сцене Большого более четверти века (1961-1988 годы), исполнил свои коронные партии. Так, вечером в честь юбиляра на Исторической сцене будет показан балет "Спартак", а 30 октября - балет "Жизель". Как ожидается, 25 ноября в ГАБТ состоится показ документального фильма "Михаил Лавровский, продолжение следует…"

Об артисте

Михаил Лавровский родился 29 октября 1941 года в Тбилиси в семье артистов балета: его матерью была известная балерина Елена Чикваидзе, отцом - Леонид Лавровский, знаменитый хореограф, который в течение почти 20 лет был главным балетмейстером Большого театра. Еще будучи учеником Московского хореографического училища, он обрел международное признание, поразив зрителей и критиков своим выступлением на Пармском фестивале в Италии.

Профессиональный успех молодого артиста пришелся на "золотой век" Большого театра. Поступив в прославленную труппу в 1961 году, он сразу стал ярким представителем поколения балетных артистов, в числе которых Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Наталия Бессмертнова, Марис Лиепа. Вскоре о Михаиле Лавровском заговорили как о танцовщике виртуозной техники, огромного обаяния и необузданного темперамента. Он танцевал главные партии в "Дон Кихоте", "Лебедином озере", "Щелкунчике", "Спящей красавице", "Жизели".

Завершив артистическую карьеру, он занял пост балетмейстера-репетитора в Большом театре. Кроме того, открыл собственную хореографическую школу, а также проявил себя на балетмейстерском поприще. На счету Михаила Лавровского более 10 созданных им оригинальных балетов, в числе которых "Порги и Бесс", "Нижинский", "Фантазия на тему Казановы", "Ричард III. Эпилог".

Михаил Лавровский удостоен звания "Народный артист СССР" (1976). Является кавалером орденов Трудового Красного Знамени (1986), Почета (2001), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2021).