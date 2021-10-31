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МХАТ им. М.Горького отменил 2 ноября спектакль с Бузовой из-за плохой продажи билетов

На сайте театра отмечается, что "МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок"
Сцена из спектакля "Чудесный грузин" Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Сцена из спектакля "Чудесный грузин"
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. МХАТ им. М.Горького отменил анонсированный на 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой в связи с плохими продажами билетов, но постановка остается в репертуаре. Об этом сообщается на сайте театра.

"МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений - такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман", - отмечается в сообщении. При этом добавляется, что "МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок".

Ранее художественный руководитель театра Эдуард Бояков заявлял, что этот спектакль остается в репертуаре, но предстоит серьезно с ним поработать.

МХАТ им. М. Горького 11 июня представил премьеру спектакля об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" в постановке Ренаты Сотириади. Роль певицы Бэллы Шанталь исполнила непрофессиональная актриса Бузова, и, как признался художественный руководитель театра, МХАТ благодаря ее участию "хайпанул".

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