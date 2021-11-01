Минкультуры запустило онлайн-проект, посвященный 800-летию Александра Невского

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры запустило онлайн-проект "Культурная контрольная", посвященный празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"Тест с вопросами о роли князя в русской культуре размещен на сайте культурнаяконтрольная.рф. Его главная особенность - видеовопросы, записанные министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой, пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым, популярным актером Сергеем Безруковым и другими известными деятелями культуры", - отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что великий полководец оставил большой след в русской культуре: в честь него созданы картины, литературные произведения, памятники, фильмы. В тесте 12 вопросов, участники смогут узнать, для чего Сергею Эйзенштейну понадобились нафталин, мел, соль, опилки и стекло при создании фильма "Александр Невский", на каком памятнике рядом с князем можно увидеть Дмитрия Донского и Ермака, кто создал мозаику "Александр Невский" и другие интересные факты.

В тесте представлены текстовые и видеовопросы. В записи видеовопросов наряду с Мацуевым и Безруковым приняли участие генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов и генеральный директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Наталья Григорьева.