Власти направят в 2022 году около 500 млн рублей на ремонт 39 музеев в регионах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Федеральный центр поможет регионам провести реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев. Как сообщает во вторник пресс-служба правительства РФ, необходимые для этого изменения утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным и внесены в государственную программу "Развитие культуры".

"К 2024 году планируется обновить порядка 100 муниципальных музеев. В федеральном бюджете на это уже предусмотрено 2,5 млрд рублей. В частности, в 2022 году регионам будет направлено 500 млн рублей, в 2023 году - 1 млрд рублей, в 2024 году - 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отбор регионов на получение субсидий будет проходить ежегодно. Согласно проекту федерального бюджета, в 2022 году господдержку получат 26 субъектов РФ, в том числе Владимирская, Вологодская, Калужская, Кемеровская, Омская, Рязанская, Тверская и Челябинская области. "С помощью федеральных субсидий в 2022 году будет отремонтировано 39 музеев", - уточнили в кабмине.

Этим же постановлением внесены изменения в правила предоставления субсидий на строительство и ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. "Корректировки связаны с тем, что с 2022 года размер господдержки на эти цели будет увеличен с 3 млрд рублей до 5 млрд рублей ежегодно", - пояснили в правительстве.

Решение позволит обновить учреждения культуры по всей России, поможет увеличить число посетителей и повысить туристическую привлекательность регионов, добавили в кабинете министров.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству дополнительно направить в 2021-2024 годах не менее 24 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры, модернизацию библиотек, а также на реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение детских театров и муниципальных музеев. Поручение было дано по итогам послания Федеральному собранию в 2021 году.