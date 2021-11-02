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В Минкультуры назвали неожиданностью увольнение Эдуарда Боякова из МХАТ

В ведомстве сообщили, что новую кандидатуру на эту должность планируют обсуждать с профессиональным сообществом

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Увольнение худрука МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова в Министерстве культуры РФ считают неожиданным, новую кандидатуру на эту должность планируется обсуждать с профессиональным сообществом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Бояков сообщил о своем увольнении в понедельник. "Для нас абсолютной неожиданностью стало увольнение художественного руководителя МХАТ. Мы узнали об этом из СМИ. Разумеется, согласно уставу, директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы, в свою очередь, обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом", - сказали в Минкультуры.

В мае 2021 года министерство культуры продлило на пять лет контракт с Бояковым. Должность президента театра тогда была сохранена за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной. 27 октября стало известно, что должность генерального директора МХАТ им. М. Горького занял Владимир Кехман.

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