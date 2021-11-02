Ректор ГИТИСа: "Дом-музей Евгения Вахтангова" станет новой точкой притяжения для туристов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Культурный центр "Дом-музей Евгения Вахтангова" во Владикавказе, открытие которого планируется весной 2022 года, станет новой точкой притяжения для туристов. Такое мнение высказал во вторник ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Мы прекрасно понимаем, что после того, как дом [Вахтангова] будет восстановлен, у Владикавказа - замечательного, старинного, прекрасного города со своими, в том числе театральными, традициями, появится новый смысл - туристический смысл, [появится новая] туристическая точка притяжения", - сказал он в ходе форума "Сообщество".

Он отметил, что туристы смогут приезжать во Владикавказ, в том числе для того, чтобы побывать в музее Вахтангова.

Ранее директор Московского Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщал, что культурный центр "Дом-музей Евгения Вахтангова" во Владикавказе планируется открыть весной 2022 года.

Во Владикавказе в двухэтажном доме по улице Армянская/ Ч. Баева, 2/17 Вахтангов родился и провел первые 20 лет жизни. Открытие музея будет приурочено к юбилею театра, которому 13 ноября 2021 года исполняется 100 лет. Концепция будущего культурного центра предусматривает создание театрального зала, в котором Театр Вахтангова планирует совместные проекты с Русским театром Владикавказа, Национальным театром Осетии и другими творческими коллективами республики.

Итоговый форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Мероприятие проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.