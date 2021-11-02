Выставка о создателе автомобилей "Москвич" Александре Андронове открылась на ВДНХ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Музей транспорта Москвы на ВДНХ представил новую временную экспозицию "А. Ф. Андронов: думы о труде" в рамках выставки "Мечта Москвича" о жизненном пути главного конструктора завода МЗМА-АЗЛК, рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

"2 ноября Музей транспорта Москвы представил новую временную экспозицию "А. Ф. Андронов: думы о труде" в рамках выставки "Мечта Москвича". Она рассказывает об основных этапах жизненного пути создателя автомобилей "Москвич" Александра Федоровича Андронова, о его многогранной личности и наследии. Выставка расположилась в пространстве временных экспозиций в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ и продлится три месяца. Она дополняет тему основной экспозиции "Мечта Москвича" и находится в "Зале истории завода", где также уделено большое внимание роли Андронова", - отметили в пресс-службе.

Экспозиция состоит из четырех разделов: "Начало" (детство, семья, первое соприкосновение с миром автомобилей), "НАТИ и автопробеги" (обучение в техникуме и первые конструкторские работы), "С искусством рядом" (талант и тяга к изобразительному искусству), "Думы о труде" (последние годы жизни и воспоминания, собранные в писательский труд). Одна из частей экспозиции рассказывает про работу Андронова на легендарном заводе МЗМА-АЗЛК. Посетители могут увидеть личные вещи конструктора, рисунки, оригинальный кульман, чертежи автомобилей и макет модели ЗИС 42М - советского полугусеничного грузовика времен Великой Отечественной войны.

"Выдающийся инженер и конструктор, одаренный график и ценитель искусства, управленец, мыслитель и визионер, Андронов создал не только три поколения любимых всей страной автомобилей, но и оказал огромное влияние на становление отечественной автомобильной отрасли в целом. В новой временной экспозиции мы попробовали разгадать код гениальной личности Александра Федоровича Андронова, погрузившись в его биографию, воспоминания о нем современников и, конечно же, записи из его легендарных дневников, названных им самим "Думы о труде", - сказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

До окончания выставки "Мечта Москвича" Музей транспорта представит еще две сменные экспозиции - "Музей АЗЛК: люди и история" и "Последние годы завода".

Вход в музей осуществляется только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Приобрести билеты на выставку можно на официальном сайте музея.