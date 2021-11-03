В Третьяковской галерее открывается масштабная выставка Михаила Врубеля

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Масштабная выставка Михаила Врубеля, объединившая более 300 работ художника, открывается в среду в Новой Третьяковке на Крымском валу. Это крупнейшая выставка Врубеля за последние 65 лет, сообщила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Для каждого из нас Врубель - это важнейшая фигура, с учетом того, что прошло 65 лет с последней большой выставки Врубеля, объединившей собрание Третьяковской галереи и Русского музея. Этот огромный перерыв позволил нам посмотреть на этого художника так, как, полагаю и надеюсь, никто раньше не пытался в нем разобраться. Это взгляд сегодня из 2021 года, это взгляд на художника, с которого действительно начинается в России XX век", - рассказала Трегулова журналистам накануне открытия выставки.

Третьяковская галерея хранит самое крупное собрание работ Врубеля и для выставки объединила произведения художника из многих российских музейных и частных собраний. Всего в экспозиции, которая располагается на трех этажах Новой Третьяковки, более 300 экспонатов. Среди них 50 живописных работ, около 200 листов графики, скульптура, майолики, костюм. Кроме того, открытием для публики станет первый масштабный показ значительного корпуса рисунков Врубеля, созданных во время пребывания в лечебницах.

"Это художник, которого не принимали его современники и, проходя по выставке, мы понимаем почему. Слишком большим был тот разрыв, который существовал между предшественниками, передвижниками и даже русскими импрессионистами, и этим художником, который отошел от попыток реального воспроизведения окружающего мира. И был первым художником-визионером в русском искусстве, который создавал свои миры с самых первых шагов до последних лет жизни", - добавила гендиректор галереи.

Дизайн выставочного пространства разработал крупный современный архитектор Сергей Чобан. В экспозиции нет привычного деления на хронологические периоды, виды искусства и техники. Как отметили в галерее, пространственное решение выставки призвано "организовать восприятие самой формы врубелевских произведений, обозначить сквозные мотивы".

"Архитектор должен в известной степени остаться незаметным за тем пространством, которое наилучшим образом позволяет увидеть произведение художника. Художник должен совершенно в новом свете возникнуть в пространстве экспозиции. Нам кажется, что это получилось. Нам хотелось показать непрагматичность и стереоскопичность произведений Врубеля. Врубель был, наверное, первый в такой степени художник, который создал пространство живописи", - рассказал Чобан журналистам. Выставка будет работать до 8 марта 2022 года.

О художнике

Михаил Врубель (1856-1910) - русский художник, считается специалистами одним из наиболее заметных представителей символизма в русском изобразительном искусстве. Среди наиболее прославивших его работ - картины "Пан", "Царевна-Лебедь", "Демон" и другие.