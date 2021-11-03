Большой театр представит новую постановку оперы "Дон Жуан"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Серия премьер 246-го сезона Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) продолжится в среду представлением оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан", постановка которой осуществлена на Новой сцене театра. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Дон Жуан" Моцарта впервые появился на сцене Большого театра в 1825 году и с тех пор возвращался на эти подмостки чаще, чем какая-либо из опер великого австрийца, - сказала собеседница агентства. - Так, "Дон Жуан" ставился в Большом в 1835, 1882, 1886, 1894, 1950 годах. Последняя по времени постановка датируется 2010 годом, ее осуществили дирижер-постановщик Теодор Курентзис, режиссер-постановщик и сценограф Дмитрий Черняков".

По словам пресс-атташе, новую версию предложила постановочная команда, в состав которой вошли главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев, режиссер-постановщик, художественный руководитель Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак, сценограф Семен Пастух и художник по костюмам Галина Соловьева.

"Если Семен Пастух и Галина Соловьева давно сотрудничают с Большим театром, на их счету - "Гусарская баллада" Т. Хренникова, 1980 года; "Болт" Д. Шостаковича, 2005 года; "Идиот" М. Вайнберга, 2017 года, к тому же в 2008 году Галина Соловьева работала над "Русскими сезонами" Л. Десятникова, то Семен Спивак дебютирует в Большом театре, а также впервые выступает как оперный режиссер", - отметила пресс-атташе. Говоря о главном смысле спектакля, она процитировала режиссера, который утверждает, что "эта постановка не о соблазнителе, а о человеке, который живет, играя, любя жизнь, он хочет получить от нее все".

Партии подготовили ведущие солисты оперной труппы ГАБТ и приглашенные артисты: Дон Жуан - Ильдар Абдразаков, Дэниэл Окулич; Командор - Денис Макаров, Александр Телига; Донна Анна - Альбина Латипова, Светлана Лачина; Дон Оттавио - Бехзод Давронов, Туомас Катаяла; Донна Эльвира - Динара Алиева, Екатерина Морозова, Анастасия Щеголева; Церлина - Екатерина Воронцова, Анастасия Сорокина, Гузель Шарипова; Лепорелло - Кшиштоф Бончик, Александр Бородин, Науэль ди Пьерро.

Серия премьерных показов оперы "Дон Жуан" пройдет на Новой сцене ГАБТ 3-7 ноября.