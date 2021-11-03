Сенегальский писатель Мохамед Мбугар Сарр стал лауреатом Гонкуровской премии

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Сенегальский писатель Мохамед Мбугар Сарр стал лауреатом самой престижной литературной награды Франции - Гонкуровской премии. Такое решение приняла в среду Гонкуровская академия, избрав лучшим франкоязычным литературным произведением 2021 года книгу "Самые потаенные воспоминания" (La plus secrete memoire des hommes).

Роман, ставший четвертым по счету в карьере 31-летнего писателя, рассказывает о живущей в Париже молодой сенегальской писательнице, которая исследует вымышленную книгу 1938 года "Лабиринты бесчеловечного" (Le labyrinthe de l’inhumain). По словам литературных критиков, роман Мбугар Сарра "стал книгой воспоминаний о колониальной эпохе, Первой мировой войне, Холокосте, в которой правда переплетается с вымыслом".

Лауреат был определен 10 академиками в ходе традиционной торжественной трапезы в ресторане Drouant. Согласно уставу, премия может присуждаться франкоязычному автору только однажды. Ее денежное содержание носит символический характер - лауреату вручается чек всего на €10. При этом премия содействует популярности награжденного писателя, а также росту тиража его произведений.

Генеральный секретарь Гонкуровской академии Филипп Клодель сообщил журналистам, что "лауреат премии был назван уже по итогам первого тура голосования". Мбугар Сарр первым среди писателей стран Африки к югу от Сахары, кто был удостоен этой высшей литературной награды Франции.

Мбугар Сарр родился в семье врача в городе Диурбель в центре Сенегала в 1990 году. Окончив лицей во французском Компьене, он поступил в Высшую школу социальных наук (EHESS). Свой первый роман он написал в 24 года. За эту работу он был удостоен награды на Женевском книжном салоне.

О премии

Литературная награда была учреждена братьями Эдмоном и Жюлем де Гонкур, чтобы поддержать других писателей. Ее первый лауреат Джон-Антуан Но удостоился награды в 1903 году за роман "Враждебная сила".

Члены Гонкуровской академии, в состав которой входят 10 человек, не требуют никакого вознаграждения за прочтение нескольких сотен романов. Из их числа отбираются сначала четыре финалиста конкурса, а затем и победитель.

На протяжении долгой истории академия не раз подвергалась критике за то, что проглядела выдающихся авторов. Награда не досталась даже классику французской словесности Сидони-Габриэль Колетт, ставшей со временем президентом академии. Тем не менее академики не ошиблись в выборе, когда назвали лауреатами таких корифеев французской литературы, как Марсель Пруст, Морис Дрюон и Андре Мальро.

Гонкуровская премия предназначается авторам, пишущим на французском языке. Однако ее избранниками становились и писатели русского происхождения - Анри Труайя, Эльза Триоле, Ромен Гари (дважды), Андрей Макин.

В прошлом году лучшим франкоязычным литературным произведением года был признан роман "Аномалия" писателя Эрве Ле Телье.