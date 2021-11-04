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В Италии в прокат вышел фильм "Довлатов" Алексея Германа - младшего

Картину покажут более чем в 50 кинозалах

РИМ, 4 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Фильм российского режиссера Алексея Германа - младшего "Довлатов" выходит в четверг в прокат в Италии. Как сообщили корреспонденту ТАСС итальянские дистрибьюторы картины, картину покажут более чем в 50 кинозалах, прокат начнется с десятка городов, среди которых Милан, Болонья, Триест, Бари, Бергамо, Пиза, Флоренция, Падуя, затем лента пойдет в Турине, Неаполе, Риме и других городах.

Премьера фильма о нескольких днях из жизни писателя и журналиста Сергея Довлатова (1941-1990) состоялась еще в 2018 году на Берлинском международном кинофестивале, где удостоилась "Серебряного медведя" за "художественные достоинства". Картина полностью погружает в атмосферу советских времен 1970-х годов. По мнению некоторых критиков, она перекликается со стилем отца режиссера - Алексея Германа (1938-2013).

В ходе Европейского кинорынка, прошедшего в рамках Берлинале, права на показ фильма были приобретены почти 30 странами. Там же картину увидели итальянцы, однако прокату помешала потом пандемия, а от выпуска ее на цифровых платформах сознательно отказались. Как отметили дистрибьюторы, в каком-то смысле удалось "продлить жизнь фильму, который представляет собой сплав искусств" и демонстрирует величие таланта писателя, который получил признание только после смерти. В итальянском прокате фильм получил дополнительное название - "Невидимые книги" (I libri invisibili).

Картина была снята при участии России, Польши и Сербии. Главную роль в ней сыграл сербский актер Милан Марич. Как пояснил выбор Герман, "в России не было артиста, не вызывающего второго, третьего, четвертого ряда мыслей". "Известный артист вызвал бы реакцию отторжения", - посчитал он. Исполнительница одной из ролей Светлана Ходченкова удостоилась в 2018 году премии "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль второго плана".

Герман-младший достаточно известен в Италии, где неоднократно участвовал в ведущих фестивалях. В Венеции его "Бумажный солдат" получил "Серебряного льва" в 2008 году за лучшую режиссуру. В 2013 году он представил на Римском кинофестивале ленту отца "Трудно быть богом", работу над которой заканчивал уже после его смерти.

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