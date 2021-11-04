В Аргентине пройдут дни культуры России

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 ноября. /ТАСС/. Неделя российской культуры пройдет в аргентинском городе Тукуман с 9 по 16 ноября. Об этом сообщила в четверг глава представительства Россотрудничества в южноамериканской республике Ольга Муратова.

"В рамках тематического цикла состоятся презентация художественной выставки "Щелкунчик" к 180-летию Чайковского и фотовыставки Русского географического общества "Самая красивая страна", концерты русской музыки, приуроченные к 85-летию киностудии "Союзмультфильм" показы анимационных детских фильмов и кинолент", - сказала она журналистам.

Кроме того, Российский центр науки и культуру (РЦНК) проведет конференцию, посвященную получению образования в РФ.

Как рассказала Муратова, РЦНК также сейчас проводит в Аргентине цикл мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского. 30 октября Аргентинское общество Достоевского при поддержке Россотрудничества провело марафон "Мир читает Достоевского", в рамках которого чтецы со всего мира в течение суток по очереди читали на разных языках "Преступление и наказание". Трансляция велась на канале "Русского дома" в YouTube. Кроме того, Россотрудничество планирует провести фотовыставку о жизни Достоевского.

Мероприятия дней России в Тукумане пройдут в зданиях культурных центров, университетов и театров. Неделя культуры пройдет при поддержке посольства России в Аргентине, министерства культуры южноамериканской республики, компаний "Трансмашхолдинг" и "Аргентинские железные дороги".