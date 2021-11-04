На открывшемся 62-м международном кинофестивале в Салониках покажут 197 фильмов

АФИНЫ, 4 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. 62-й международный кинофестиваль открылся в четверг вечером в северной греческой столице городе Салоники. На крупнейшем в Греции и на Балканах кинофоруме в течение одиннадцати дней будут продемонстрированы 197 фильмов, в том числе из России, сообщили корреспондента ТАСС его организаторы.

Фестиваль в этом году проходит в очном формате при соблюдении профилактических мер, при этом 144 фильма покажут еще и онлайн. Торжественная церемония открытия кинофестиваля состоялась в четверг вечером в кинотеатре "Олимпион" в центре города. Выступивший на церемонии заместитель министра культуры и спорта Греции Николас Ятроманолакис подчеркнул, что "в то время, когда многие международные фестивали закрывались из-за пандемии, Салоникский фестиваль выстоял и открывает свои двери для зрителей". По словам замминистра, кинофорум в северной столице является "масштабным по охвату, творческим, развивающим, гибким, греческим и одновременно глобальным, который чтит прошлое, но очень хорошо скрывает и свой возраст".

В качестве фильма-открытия демонстрировалась картина "Событие" француженки Одри Диван, удостоенная в этом году главной премии 78-го Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка". Действие драмы разворачивается в 1963 году, в центре сюжета оказывается молодая студентка. Блестящее будущее девушки оказывается под угрозой, когда она узнает о беременности: аборты в ее стране в это время были под запретом.

Впервые награды будут присуждаться сразу в трех секциях конкурса. В программу основного международного конкурса салоникского киносмотра включены 14 фильмов производства Литвы, Швеции, Коста-Рики, Бельгии, Германии, Франции, Австрии, Бельгии, Италии, Швейцарии, Польши, Чехии, Великобритании, Мексики, США, Греции, Сербии и других стран. Победителей ждут главные призы "Золотой Александр" (с денежной премией в €10 тыс.), "Серебряный Александр" (€5 тыс.) и "Бронзовый Александр" (€3 тыс.), а также ряд других наград. В секции "Встречаем соседей" за призы будут соревноваться 12 фильмов, включая три из Греции, в разделе "Фильм, марш вперед!" - 11 картин.

Российское кино

В этом году в программу кинофестиваля вошли четыре российских фильма, включая совместное производство. Публика увидит картину "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко - выпускницы мастерской Александра Сокурова. На недавнем Каннском кинофестивале этот фильм получил Гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" и был выдвинут от России на премию "Оскар". Действие картины происходит в Северной Осетии, в маленьком городке Мизур. Главная героиня - девушка по имени Ада, которая мечтает освободиться от опеки семьи и уехать.

В рубрике "Вне конкурса" будет демонстрироваться фильм "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена (совместное производство Финляндии, Эстонии, России и Германии). В 2019-2020 годах режиссер работал в России над съемками этой картины, которая получила в 2021 году Гран-при Каннского фестиваля. Главная героиня фильма - финская студентка Лора, которая едет поездом Москва - Мурманск, чтобы сбежать от своей любви.

Зрители смогут познакомиться в разделе "Открытые горизонты" с картиной "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, получившей приз зрительских симпатий 32-го открытого фестиваля "Кинотавр", а также лентой "Обходные пути" Екатерины Селенкиной, удостоенной спецприза за лучшую режиссуру среди дебютантов на Венецианском фестивале в этом году. Организаторы ожидают, что Селенкина и продюсер "Обходных путей" Владимир Надеин будут присутствовать на кинофоруме в Салониках.

В рубрике "Фокус на монтаже" покажут известные фильмы легендарного советского режиссера театра и кино, сценариста Андрея Тарковского "Солярис" и "Зеркало", признанные шедеврами его творчества.

Рубрики и ретроспективы

Фестивальные просмотры будут также идти в рубриках "Греческий кинофестиваль", "Балканский смотр", "Параллельное событие", "После полуночи", "Специальные показы", "Следующее поколение", "Награжденные фильмы международного кинофестиваля короткометражного кино в городе Драма".

В рамках кинофестиваля состоятся ретроспективы картин кипрского кинорежиссера Диноса Кацуридиса (1927-2011) и болгарского режиссера и сценаристки Бинки Желязковой (1923-2011), работы которой, в частности, неоднократно получали в разные годы высокие награды московского международного кинофестиваля. Как отметил директор Салоникского международного кинофестиваля Орестис Андреадакис, "у публики будет возможность познакомиться с новаторским творчеством Бинки Желязковой, которая в 1950-х годах была одной из немногих женщин в мире, снимавших кино".

Торжественная церемония вручения наград салоникского кинофорума состоится 14 ноября. После чествования призеров будет продемонстрирована картина "Париж, 13-й округ" французского режиссера Жака Одиара. Литературной основой сценария ленты стало произведение американского карикатуриста Адриана Томине "Убийство и смерть". Премьера картины состоялась в июле на Каннском кинофестивале в рамках основной программы.