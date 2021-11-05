ABBA выпустила новый альбом впервые за 40 лет

ТАСС, 5 ноября. Шведская группа ABBA в пятницу выпустила новый альбом Voyage, который стал первым за 40 лет после распада группы. Об этом сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.

"ABBA возвращается с новым альбомом Voyage", - говорится на сайте. Отмечается, что альбом уже доступен для прослушивания на музыкальных интернет-сервисах, а также на CD-дисках и аудиокассетах.

На виртуальной пресс-конференции из Лондона в начале сентября группа рассказала, что планирует выпуск альбома Voyage с 10 новыми песнями. Было также объявлено о шоу, которое будет проходить в Лондоне на построенной специально для этого мероприятия концертной арене, рассчитанной на 3 тыс. зрителей. Шоу будет носить такое же название, как и записанный после 40-летнего перерыва альбом. Вместе с четырьмя "аббатарами" - голограммами членов квартета - будут выступать десять живых музыкантов.

По данным официального сайта шоу, первые концерты назначены на конец мая.

Согласно информации британской вещательной корпорации Би-би-си, в мире продано около 400 млн синглов и пластинок группы. В 2015 году композиция ABBA под названием Dancing Queen ("Танцующая королева") была включена в Зал славы престижной американской премии Grammy. Фильмы Mamma Мiа! ("Мама миа!") и Маmma Мia! 2, в основу которых положены песни шведской группы, по данным известного кинопортала IMDb (Internet Movie Database), на двоих собрали в мировом прокате более $1 млрд.