В Сербии представили книгу об освобождении Панчева дивизией Маргелова на русском языке

БЕЛГРАД, 6 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Презентация русскоязычной версии книги "Битва за Панчево. Октябрь 1944 года", рассказывающей об освобождении от нацистов этого сербского города дивизией под командованием Героя Советского Союза, генерала Василия Маргелова (1908-1990), прошла в городской библиотеке Панчева. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС председатель общества сербско-русской дружбы "Cлaвянская уния" Роберт Ресанович.

"В городской библиотеке города Панчево прошла презентация книги "Битва за Панчево. Октябрь 1944 года" на русском языке. Как вы знаете, 6 октября 2020 года, в честь 76-летия освобождения Панчева, мы представили сербское издание нашей книги, в которой описываются бои за Панчево и само освобождение города. Самое интересное, что там описывается, как город самостоятельно освободила 49-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием тогда еще молодого генерал-майора Василия Филипповича Маргелова. После выхода книги к нам поступило много обращений из России с просьбой выпустить книгу и на русском языке, что мы и сделали, победив в конкурсе на грант Фонда "Русский мир", при помощи "Русского мира" эта книга издана на русском языке", - рассказал Ресанович.

По словам Ресановича, несмотря на пандемию коронавируса, презентация собрала значительное число зрителей, перед которыми выступили соавторы книги - председатель общества сербско-русской дружбы "Cлaвянская уния" Роберт Ресанович и старший хранитель Национального музея Панчева, известный историк Срджан Божович. Также в сотрудничестве с Миноброны РФ, агентством "Армия России", посольством России в Сербии и Российским центром науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде была подготовлена уникальная выставка исторических фотографий об освобождении Панчева. Фотовыставка представляет собой несколько десятков ранее не публиковавшихся фото города Панчево перед освобождением и сразу после освобождения от нацистов.

Память о Маргелове

По словам Ресановича, он занимается историей Маргелова в Сербии уже больше четырех лет. За это время удалось пролить свет на ранее неизвестные, сербские страницы боевой биографии Василия Филипповича, но и увековечить память Маргелова. "Благодаря нашим усилиям, в честь Василия Филипповича Маргелова названа площадь в городе Панчево, а в понедельник, 8 ноября, на этой площади состоится торжественная церемония закладки камня в основание будущему памятнику прославленному полководцу", - сказал Ресанович.

Книга "Битва за Панчево. Октябрь 1944 года" была написана Ресановичем и Божовичем на основе рассекреченных документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и сербских документов военного периода. Генеральным спонсором сербского издания книги (2020) стала компания "Газпром энергохолдинг Сербия".

Освобождение Панчева

Город Панчево был освобожден 49-й дивизией под командованием генерал-майора Василия Маргелова - будущего генерала армии и легендарного командира ВДВ. Дивизия стремительным ударом выбила немцев из Румынии, с Южных Карпат и быстро освободила весь Южный Банат. Здесь одним из основных узлов немецкой обороны стал крупный промышленный город Панчево на левом берегу Дуная.

В Панчеве были сосредоточены серьезные силы нацистов. "Насколько для оккупантов был важен этот город, лучше всего видно по немецким документам: согласно донесениям германского командования, планировалось остановить Красную армию под Белградом и Панчевом. Однако этого сделать не удалось. Благодаря тщательно продуманным действиям, молниеносной переброске частей, решительности офицеров и солдат город Панчево был освобожден 6 октября 1944 года", - рассказал Ресанович.

"Это были самые ожесточенные бои в наших краях со времен войны с турками", - подчеркнул он, добавив, что в сражении за город погибли 124 красноармейца. Еще 202 красноармейца были награждены за бои под Панчевом.

Силы Красной армии входили в город с востока и сосредоточились на той самой площади, которая теперь носит имя Василия Маргелова. Интересно, что к площади ведут две большие улицы - Освобождения и Льва Толстого. На площади также находится обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города.