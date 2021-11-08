Акция "Культурный марафон" по истории кинематографа для школьников стартует 8 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ежегодная акция "Культурный марафон" пройдет по всей России с 8 ноября по 10 декабря. В этом году ее главные участники - российские школьники - смогут познакомиться с историей кинематографа, сообщают организаторы проекта - министерство культуры, министерство просвещения и "Яндекс".

"Акция "Культурный марафон" <…> будет приурочена к важной дате в истории кино - 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс. Школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют нашими эмоциями и какие приемы используют", - говорится в сообщении.

Акция призвана познакомить школьников с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски. В рамках проекта обучающиеся смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в школе, попробовать себя в создании мини-фильмов. "Мы объявляем о начале уже третьей всероссийской акции "Культурный марафон". <…> Так что приглашаем детей, родителей и учителей отправиться в увлекательное путешествие по миру кино", - приводятся в сообщении слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Материалы онлайн-теста подготовлены экспертами "Кинопоиска" и образовательных проектов "Яндекса". Задания адаптированы под учеников младших, средних и старших классов. Школьники узнают приемы, принципы, которые используются в кинематографе. Теория будет подкреплена примерами из зарубежной и отечественной классики, а также из современных фильмов.

"Культурный марафон" должен помочь ребятам раскрыть творческий потенциал и сделать учебу более интересной. В этом году школьники смогут больше узнать о киноиндустрии в целом и о великих фильмах, которые оказали сильное влияние на несколько поколений зрителей", - процитировали организаторы слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина, в свою очередь, отметила - навыки, полученные в ходе марафона, помогут школьникам и в учебе, и в жизни.

О "Культурном марафоне"

На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть "Яндекс.Станции Лайт" - их получат 100 учителей и 500 учеников.

Акция "Культурный марафон" впервые состоялась в 2019 году и была посвящена миру современной культуры. В проекте приняли участие 590 тыс. школьников и более 8 тыс. учителей. В 2020 году количество участников выросло до 860 тыс. учеников и 28 тыс. преподавателей, а темой года стала культура народов России.