Пушкинский музей представит коллекцию в новой концепции Жан-Юбера Мартена

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина во вторник открывает выставку "Бывают странные сближенья…", в рамках которой один из самых известных кураторов в мире Жан-Юбер Мартен предлагает принципиально новый взгляд на коллекцию. Экспонаты представлены не хронологически, а собраны по принципам сходства.

"В пространстве этой выставки нет солистов и нет категории "шедевр". Здесь есть только категория потока искусства, в который вы попадаете и становитесь его сотворителями. Ваша роль здесь очень важна, потому что на выставке нет текстов, нет аннотаций, этикеток. Но зато у вас есть свободная возможность по-своему видеть, интерпретировать, находить то, что не видно сразу. Мы вступаем в пространство, где искусство становится игрой", - рассказала журналистам накануне открытия выставки директор музея Марина Лошак.

Масштабная экспозиция включает более 400 произведений искусства и предметов естественно-научных коллекций. Она занимает основную выставочную ось главного здания музея и семь залов второго этажа. Посетителям представят как хорошо известные экспонаты Пушкинского музея, так и часть собрания из запасников, а также произведения из более чем 50 отечественных и зарубежных музейных и частных коллекций.

"Последние десятилетия музеи отдавали предпочтения тому фактору, который называется знаниями. Они исходили из той мысли, что понемногу зрители, посещая музеи, смогут научиться истории искусства и стать до некоторой степени специалистами. <…> Отношение к публике стало в некотором роде как к маленьким детям, которых нужно обучать. Мне показалось необходимым сместить вектор и сделать акцент на чувственность. Разумеется, речь не идет о том, чтобы бороться со знаниями, но нужно дать зрителю возможность воспользоваться своим воображением", - пояснил Мартен.

Куратор предлагает увидеть сходства и различия, существующие между произведениями различных эпох, и проследить за визуальными аналогиями. Выставка состоит из 13 разделов, каждый из которых имеет собственный сюжет. Экспозиции имеют названия "От юности к старости", "От яблока к земному шару", "От возлюбленной к колдунье", "От зеркала к двойнику" и другие.

"Когда зритель входит в зал, необходимо строго следовать по направлению осмотра. Глядя на произведение, зритель сможет увидеть эту тему и проследить ее по экспозиции зала, это своего рода рассказ. При этом совершенно не нужно обладать, например, знаниями греко-римской мифологии, быть знатоком Ветхого Завета, чтобы увидеть, о чем этот зал. Это вещи, идеи, темы, которые будут понятны абсолютно каждому", - добавил Мартен. Выставка будет работать до 6 февраля 2022 года.